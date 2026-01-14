Nuovo ISEE 2026: quali sono i vantaggi per le famiglie con figli e le nuove agevolazioni sociali

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo ISEE, quest’anno dichiaratamente più favorevole alle famiglie con figli, con franchigie più alte sulla casa e maggiorazioni per i nuclei numerosi. L’INPS assicura il riesame automatico delle domande già presentate, senza ulteriori adempimenti. Ecco tutte le novità.

Dal primo gennaio è entrata ufficialmente in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, pensata per rendere, almeno sulla carte, un pò più accessibili alle famiglie italiane, le principali misure di sostegno economico sociale. L'aggiornamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, punterebbe a favorire in particolare i nuclei con figli. Secondo l'INPS, l'obiettivo è rendere il sistema di welfare più vicino ai bisogni reali delle famiglie, "aumentando equità e inclusione".

Cosa cambia per le famiglie

Il nuovo ISEE introduce alcune modifiche sostanziali che impattano direttamente sulle famiglie. Tra le novità più importanti c'è l'innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale. Per la maggior parte dei nuclei familiari, il tetto sale a 91.500 euro, mentre per chi risiede nei capoluoghi delle città metropolitane arriva dino a 120.o00 euro. A questi importi si aggiunge un aumento di 2500 euro per ciascun figlio convivente oltre il primo. Non solo, vengono poi rafforzate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza ISEE, cioè quel parametro che tiene conto della composizione del nucleo familiare. In poche parole, più figli ci sono, più l'indicatore sarà favorevole, aumentando così le possibilità di accedere a sostegni e bonus.

Quali sono le prestazioni coinvolte

Il nuovo Isee non riguarda solo il calcolo statistico, ma l'impatto sulle tasche delle famiglie. L'indicatore aggiornato si applicherà infatti a diverse misure sociali, tra cui:

Assegno di Inclusione

Supporti per la formazione e il lavoro

Assegno unico e universale per i figli a carico

Bonus asilo nido

Bonus nuovi nati

Grazie a questo aggiornamento, le domande che prima avrebbero visto negate alcune prestazioni verranno ora riesaminate automaticamente, senza bisogno di compilare nuovi moduli o fornire documenti aggiuntivi.

Patrimonio mobiliare: cosa cambia

Una delle novità del nuovo ISEE riguarda poi il patrimonio mobiliare, cioè il denaro e i risparmi che una famiglia possiede. Per chi utilizza le DSU precompilate, resta confermata l'esclusione automatica di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio fino a 50mila euro per nucleo familiare. In pratica, questi risparmi non verranno conteggiati ai fini del calcolo dell'ISEE, cosi da evitare che famiglie con piccoli risparmi vengano penalizzate.

Chi invece compila la DSU in modalità autodichiarata dovrà indicare manualmente queste esclusioni, assicurandosi di non considerare questi strumenti finanziari nel calcolo dell’indicatore. Questo permette di avere un quadro "più realistico" della situazione economica della famiglia.

La continuità nei pagamenti

Per garantire che nessuna famiglia subisca interruzioni nei sostegni, poi, gli importi dell'Assegno unico e universale per i mesi di gennaio e febbraio 2026 continueranno a essere calcolati sulla base dell'ISEE valido al 31 dicembre 2025. Solo a partire da marzo di quest'anno invece entrerà in vigore il nuovo calcolo, con effetti immediati sulle famiglie. Per fare un esempio concreto una famiglia con due figli piccoli, che vive in un capoluogo e ha qualche risparmio in buoni fruttiferi, per esempio, a metà gennaio e febbraio riceverà l'assegno come in passato. Dal mese di marzo, grazie al nuovo ISEE, potrebbe ricevere invece un importo maggiore perché l'indicatore tiene conto della nuova franchigia sulla casa e delle maggiorazioni per i figli.

Ecco cosa fare ora

L'INPS raccomanda di verificare il proprio ISEE aggiornato sul portale online o tramite CAF per conoscere subito il proprio diritto ad eventuali benefici. Come anticipato, poi, le domande già presentate saranno automaticamente riesaminate, senza necessità di ulteriori adempimenti.