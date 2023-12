Come cambia l’Isee 2024, quando arriva il nuovo modello di calcolo e quali sono le novità Novità in arrivo per il modello di Dichiarazione sostitutiva unica a partire dal 1 gennaio, e di conseguenza cambieranno le modalità di calcolo dell’Isee. Ecco la nuova modulistica le istruzioni per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Dal 1 gennaio 2024 cambia il calcolo del modello Isee, che serve a valutare la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare per poter stabilire il diritto o meno alla fruizione di una serie di prestazioni e sussidi, la cui erogazione dipende appunto dalla situazione economica del nucleo del soggetto richiedente.

La prima novità da tenere in considerazione riguarda la Dichiarazione Sostitutiva Unica, o Dsu, che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale, indispensabili per descrivere la situazione economica del nucleo familiare, e che subirà delle variazioni che impattano sull'Isee, visto che l’aggiornamento del modello Dsu va a modificare le modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il ministero del Lavoro lo scorso 13 dicembre ha pubblicato il decreto n.497, visto la normativa è in continuo aggiornamento e ogni anno bisogna aggiornare il modello per la presentazione della DSU e le relative istruzioni di compilazione.

La modulistica sostituirà, a partire dal 1 gennaio 2024, i precedenti modelli ed istruzioni. Come chiarito dall’Inps con il Messaggio del 18 dicembre 2023 numero 4536 resta fermo, invece, il "modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014".

Le novità su Assegno di Inclusione, Assegno Unico e autonomia reddituale degli studenti

Non si tratta di novità di poco conto, perché l'Isee è legato direttamente a misure e agevolazioni come l'Assegno d’Inclusione, che scatterà proprio a gennaio al posto del Reddito di Cittadinanza (RdC) e sarà destinato ai nuclei familiari con minori, disabili o con over 70, oppure è collegato all'assegno unico universale, per il quale però c'è tempo fino a febbraio.

Nel nuovo decreto si tiene conto dell'Adi, l’Assegno d’Inclusione: il nuovo modello tiene conto delle novità introdotte sotto quest’aspetto. Si stabilisce che i coniugi hanno la possibilità di mantenere lo stesso nucleo, anche in caso di divorzio o separazione, a condizione però che entrambi siano autorizzati a risiedere nella stessa abitazione. Per poter mantenere l’Adi o l'Sfl, cioè il Supporto per la Formazione e Lavoro, occorre ripresentare la dichiarazione Isee, in versione corretta, prima della scadenza.

Sale inoltre da 6.500 a 9.000 euro annui il limite per l’autonomia reddituale degli studenti universitari. Per poter essere considerato autonomo dallo Stato, il soggetto deve riuscire a dimostrare di vivere al di fuori dell’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni. E deve anche presentare un’adeguata capacità di reddito.

Come si accede al sistema Isee

Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare deve accedere a sistema Isee online, tramite la propria identità digitale, cioè Spid, Cie o Cns, per autorizzare la precompilazione dei propri dati per la Dsu precompilata. Sono esclude dall'Irap le persone coinvolte in attività commerciali e i soggetti esercenti arti e professioni, un cambiamento significativo per il sistema tributario di tale categoria.

Cosa serve per richiedere l'Isee 2024, documenti e modulistica

Nella circolare INPS del 18 dicembre vengono riepilogate le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la richiesta dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee):

sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’Isee e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;

sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata, per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;

sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione, per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario.

è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale.

sono stati modificati i modelli e le istruzioni per la compilazione per recepire l’abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del provvedimento che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni.

sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione”.