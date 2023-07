Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce, ma è ancora sotto il 30%: settimana no per Lega e Fi L’ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7 conferma che il partito di Giorgia Meloni mantiene il suo primato: Fratelli d’Italia però non raggiunge il 30%.

A cura di Annalisa Cangemi

Dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7, diffuso lo scorso 24 luglio, si evince che il partito di Giorgia Meloni gode in questo momento di ottima salute. Fratelli d'Italia infatti ha fatto un balzo in avanti in una settimana, guadagnando ben mezzo punto. Le inchieste giudiziarie e giornalistiche che stanno investendo in queste settimane diversi membri del suo governo e della maggioranza – dalla ministra Santanchè al sottosegretario Delmastro, passando per il presidente del Senato La Russa, il cui figlio è accusato di stupro – non sembrano scalfire la fiducia e il consenso di cui gode la presidente del Consiglio Meloni.

Secondo il sondaggio, se si votasse oggi, Fdi avrebbe il 29,2%, mentre una settimana fa si fermava al 28,7%. Al secondo posto troviamo il Partito Democratico di Elly Schlein, che nonostante abbia recuperato una certa visibilità con la proposta sul salario minimo, su cui le opposizioni (tranne Iv) si sono compattate, perde lo 0,4% negli ultimi sette giorni: i dem sono dati al 19,6%.

In crescita invece il M5s, con il 16,0%: i pentastellati hanno avuto oggi un ruolo di primo piano in Senato, dove è stata votata, e poi respinta, la mozione di sfiducia individuale alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. In questi ultimi giorno il leader Giuseppe Conte ha fatto un'opposizione molto dura al governo di centrodestra, e questo sembra aver avvantaggiato i pentastellati.

Al quarto posto troviamo la Lega, che scivola in una settimana dal 9,8% al 9,6%, con un calo dello 0,2%. Anche Forza Italia arranca, e la riorganizzazione del partito dopo la morte di Berlusconi non sembra aver dato agli azzurri quello slancio decisivo che serviva a riconquistare la fiducia degli elettori: Fi scende infatti dal 7,5% al 7,2% (-0,3% in sette giorni).

Azione di Calenda, che oggi insieme a Renzi ha scelto di differenziarsi dal resto della minoranza non partecipando al voto sulla mozione di sfiducia a Santanchè, ha guadagnato lo 0,2%: ora è data al 3,6%. Anche per Avs sembra sia stata una settimana proficua: Verdi e Sinistra salgono al 3,2% (il 17 luglio partivano dal 3,1%). Italia viva e +Europa sono invece in calo rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%: il partito di Matteo Renzi è al 2,7%, mentre +Europa è al 2,5%. Stabile Unione Popolare.