Il taglio delle accise sulla benzina “non serve”, da domani c’è il cartello dei prezzi medi del governo Di fronte al nuovo aumento della benzina, il ministro Urso dice che “non è il caso” di tagliare le accise sui carburanti: il governo è convinto di poter ridurre il costo ai distributori con il famoso cartello dei prezzi medi, che le pompe saranno obbligate a esporre da domani.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ma quale taglio delle accise, da domani arriva il cartello dei prezzi medi ai distributori di benzina. E con quello il governo Meloni conta di risolvere il problema. D'altronde il piano è scattato all'inizio dell'anno, con l'aumento dei prezzi dei carburanti e la grande polemica scoppiata intorno all'esecutivo. All'epoca Meloni e i suoi ministri scelsero di non rinnovare lo sconto sul prezzo della benzina, salvo poi prendersela con i distributori. Nelle settimane successive il governo varò un decreto ad hoc, scatenando l'ira della categoria e portandola allo sciopero, su cui poi c'è stato un parziale passo indietro.

La soluzione scelta all'epoca fu proprio questa: per contenere il costo dei carburanti alle pompe di benzina, ogni distributore deve essere obbligato a esporre un cartello con i prezzi medi nazionali accanto a quello praticato. C'è stata una lunga discussione in merito, visto che la categoria ha sempre inteso la decisione come un tentativo di scaricare sui distributori l'aumento dei costi, dandogli – più o meno indirettamente – degli speculatori. Per il governo è sempre stata una grande "operazione trasparenza". Ora ci siamo, visto che la misura, per quanto incredibile, dopo settimane di discussione è sparita completamente dai radar per poi rispuntare ora. Il primo agosto, infatti, entrerà in vigore: da domani tutti i benzinai saranno obbligati a esporre il famoso cartello.

"Da domani scatta il cartellone con i prezzi medi dei carburanti – ha detto il ministro Urso in conferenza stampa – Ciascun cittadino può verificare quando va a fare rifornimento di benzina se viene sottoposto a un prezzo superioriore al prezzo medio che è inferiore a 2 euro". E ha aggiunto: "Eventualmente notassero picchi davvero anomali, i consumatori possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza". Sono giorni caldissimi, di nuovo, per i prezzi della benzina di nuovo in forte aumento: "Con questa ulteriore operazione trasparenza, pensiamo di mantenere il prezzo al di sotto dei livelli internazionali".

Leggi anche Il prezzo di quali prodotti del supermercato potrebbe calare con l'intervento del governo

Al ministro è stato chiesto perché il governo non avesse deciso, anche in questa occasione, di tagliare le accise sui carburanti. Tra l'altro promessa elettorale di Fratelli d'Italia, partito di Meloni e dello stesso Urso. "Le risorse pubbliche devono andare laddove c'è davvero un'emergenza – ha sottolineato il ministro – non è questo il caso oggi". L'emergenza è rappresentata dall'inflazione, perciò il governo sta preparando un "patto" con un "paniere calmierato di beni a largo consumo", alimentari e non, per dare "il colpo decisivo".