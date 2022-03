Quante accise si pagano sulla benzina e quanto costerebbe senza tasse Il prezzo della benzina in Italia è sempre più alto, ma il 57% del costo deriva da 18 accise e dall’Iva. Senza quest’ultime, quindi, l’aggravio sarebbe nettamente minore.

A cura di Giacomo Andreoli

Il prezzo della benzina in Italia è sempre più alto. Con la guerra in corso tra Russia e Ucraina e le forniture che si abbassano, ma anche il prezzo del Brent sui mercati che continua a salire (oltre i 127 dollari al barile), il costo del greggio è salito alle stelle. E così, oggi, supera i 2 euro al litro. Ma a gravare sul prezzo della benzina, nel nostro Paese, è soprattutto una lista molto ampia di tasse e accise. Sono state introdotte dagli anni '50 in poi in relazione ad eventi, disastri ed emergenze, alcuni oggi ampiamente superati.

Secondo i gestori dell'Osservaprezzi carburanti del ministero dello Sviluppo economico, il prezzo medio della benzina è arrivato oggi a 2,154 euro al litro per il servito e 2,048 euro al litro per il self service. Alcuni marchi hanno invece il costo compreso tra 2,039 e 2,076 euro al litro.

A spingere in alto questi prezzi, in particolare, oltre all'aumento progressivo del prezzo del Brent che va avanti dall'autunno, è stato l'annuncio dell'embargo sui prodotti energetici provenienti dalla Russia da parte di Regno Unito e Stati Uniti. Non solo: i due Paesi hanno deciso anche il blocco di tutte le importazioni.

Benzina, quante e quali sono le accise

In tutto le accise sulla benzina sono 18. Secondo l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, su 1000 litri di benzina si pagano 728,40 euro di accise. Per gasolio e Gpl, invece, il costo scende a 617,40 euro e 267,77 euro. Questo l'elenco completo delle accise che al momento pesano su ogni litro di benzina:

0,00723 euro per la crisi di Suez del 1956;

0,00516 euro per il disastro del Vajont del 1963;

0,00516 euro per ricostruire dopo l’alluvione di Firenze del 1966;

0,00516 euro per ricostruire dopo il terremoto del Belice del 1968;

0,0511 euro per ricostruire dopo il terremoto del Friuli del 1976;

0,0387 euro per ricostruire dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;

0,114 euro per finanziare la missione in Bosnia del 1996;

0,02 euro per rinnovare il contratto degli autoferrotranvieri del 2004;

0,005 euro per comprare autobus ecologici nel 2005;

0,0051 euro per affrontare il terremoto dell’Aquila del 2009;

0,0071 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;

0,04 euro per la crisi migratoria dopo le tensioni in Libia del 2011;

0,0089 euro per contrastare l'alluvione in Liguria e Toscana del 2011;

0,082 euro per il decreto “Salva Italia” del 2011;

0,02 euro per ricostruire dopo il terremoto in Emilia del 2012;

0,005 euro per finanziare il “Bonus gestori” del 2014;

0,0024 euro per finanziare il “Decreto Fare” sempre del 2014.

Quanto costerebbe la benzina senza accise

Le accise e le tasse valgono il 57% del costo finale, quindi circa 1,08 euro a litro. Le prime accise, assieme, valgono 72,8 centesimi ogni litro di benzina. Si aggiunge poi l'Iva, che pesa il 22%, cioè 35,2 centesimi a litro. Se non ci fossero tasse e accise, quindi, il costo del greggio varierebbe tra 1 e 1,26 euro a litro, a seconda dei prezzi.