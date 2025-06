Aumentano i prezzi di benzina e diesel, i rincari Regione per Regione per effetto della guerra Israele-Iran

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Il nuovo fronte di guerra che si è aperto sette giorni fa in Medio Oriente, con gli attacchi tra Iran e Israele sempre più frequenti, ha prodotto un aumento dei prezzi dei carburanti, che non accenna a diminuire.

Il conflitto, come ha spiegato a Fanpage.it l'economista Davide Tabarelli, continuerà a determinare non solo aumenti del costo del petrolio, facendo salire il prezzo della benzina, ma anche rincari per il gas, che in Italia determina anche il costo della bolletta dell’elettricità. A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all'Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accelerano sensibilmente, con il gasolio in particolare ai massimi da metà gennaio. E l'effetto sui prezzi alla pompa non si fa attendere: medie nazionali ai massimi da metà aprile.

Se guardiamo all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 del 19 giugno, a rincarare i prezzi raccomandati risultano Eni (+2 cent su benzina e diesel) e IP, Q8 e Tamoil (+1 cent sulla benzina e +2 cent sul diesel). Venendo all'andamento dei prezzi alla pompa, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati Mimit aggiornati alle 8 del 19 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,730 euro/litro (1,723 la rilevazione del 18 giugno), con le compagnie tra 1,727 e 1,748 euro/litro (no logo 1,714). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,638 euro/litro (rispetto a 1,625), con i diversi marchi tra 1,640 e 1,652 euro/litro (no logo 1,619).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,870 euro/litro (1,862 il valore del 18 giugno), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,817 e 1,937 euro/litro (no logo 1,771). La media del diesel servito è 1,776 euro/litro (contro 1,764), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,734 e 1,848 euro/litro (no logo 1,675). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,717 e 0,734 euro/litro (no logo 0,702). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,446 a 1,520 euro/kg (no logo 1,431).

Gli aumenti dei prezzi dei carburanti Regione per Regione: la mappa dei rincari

Alle ore 8 di oggi venerdì 20 giugno, in autostrada il valore medio della benzina è salito a 1,833 euro/litro e quello del gasolio a 1,758 euro. Fuori dalle autostrade la provincia di Bolzano è sempre l'area più cara, con la super in aumento a 1,783 euro/litro, mentre la benzina meno costosa è rilevata nelle Marche a 1,720 euro/litro.

Alto il costo del carburante anche in Calabria, dove la benzina è arrivata a 1,772 euro al litro. Prezzi alti per la benzina anche in Basilicata, dove il costo è di 1,766 euro al litro. Le Regioni dove la benzina costa meno sono Lazio (1,721 euro al litro), Campania (1,724 euro al litro), Veneto (1,724 euro al litro).

Primato negativo per il gasolio sempre alla provincia di Bolzano (1,705 euro al litro), seguita dalla Valle d'Aosta (1,686 euro al litro). Gasolio meno caro si trova in Campania (1,626 euro al litro).

Per quanto riguarda il Gpl, la Regione messa peggio è la Valle d'Aosta (0,812 euro) al litro, insieme alla Sardegna (0,803 euro al litro), e alla Liguria (0,785 euro al litro). Il Gpl costa di meno in Campania (0,665 euro al litro) e in Puglia (0,665 euro al litro). Per quanto riguarda il Metano, la Regione con il prezzo più alto è la Sicilia (1,761 euro al litro), mentre quella dove costa di meno è il Veneto (1,36 euro al litro).