Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi

Con la guerra in Iran l’aumento del petrolio e dei carburanti non si sta fermando ai distributori. Dai voli agli alimentari, dall’edilizia ai trasporti, la tensione energetica si sta già trasformando in una raffica di rincari che rischia di spingere l’inflazione e rallentare l’economia.

Le crisi energetiche raramente restano confinate al prezzo del petrolio o alle bollette. Quando l'energia aumenta, l'effetto infatti si propaga lungo tutta quanta l'economia come una corrente invisibile: prima i carburanti, poi i trasporti, quindi la produzione industriale e infine i prezzi pagati dai consumatori. È esattamente questo il meccanismo che sta cominciando a emergere nelle ultime settimane. La tensione internazionale sul petrolio e sulle rotte energetiche ha già prodotto i primi rialzi visibili, e anche se le scorte fisiche non sono ancora esaurite, i prezzi stanno reagendo in anticipo. È una dinamica tipica dei mercati globali: non si aspetta che l'energia manchi davvero, basta che aumenti il rischio perché il sistema inizi a ricalcolare i costi. Per questo la fiammata dei prezzi non si ferma ai distributori di benzina ma sta già cominciando a comparire nei biglietti aerei, nei materiali da costruzione, nei prodotti agricoli e nel carrello della spesa.

I carburanti

Il punto da cui tutto parte resta il prezzo dei carburanti. Negli ultimi quindici giorni gli automobilisti italiani hanno già visto un aumento significativo: la benzina è salita di circa 15 centesimi al litro, mentre il diesel ha registrato rincari ancora più marcati, con oltre 32 centesimi in più. Tradotto nella vita quotidiana significa che ogni pieno costa già diversi euro in più rispetto a poche settimane fa. Su scala nazionale l'effetto diventa molto più grande: ogni giorno gli automobilisti italiani spendono complessivamente milioni di euro in più per fare rifornimento. Il carburante, però, non è soltanto una voce di spesa per chi guida, è anche il cuore del sistema dei trasporti: quando aumenta il gasolio aumentano i costi dei camion, della logistica e della distribuzione. Ed è da lì che i rincari cominciano a diffondersi.

Voli più cari

Uno dei settori che reagisce più rapidamente è quello del trasporto aereo. Il carburante rappresenta infatti una delle principali voci di costo per le compagnie e ogni oscillazione del petrolio si riflette quasi immediatamente sul prezzo dei biglietti. Negli ultimi giorni alcune compagnie internazionali hanno già annunciato adeguamenti tariffari. In alcuni casi gli aumenti si aggirano attorno al 5%, in altri potrebbero arrivare tra il 10 e il 15%, soprattutto sulle rotte più lunghe e sui voli intercontinentali. Per i viaggiatori questo significa sostanzialmente che l'effetto dell'energia potrebbe farsi sentire già nei prossimi mesi, con biglietti più costosi proprio mentre la stagione turistica entra nel suo periodo più intenso.

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L'edilizia e il ritorno dei materiali cari

Un altro settore particolarmente sensibile è quello delle costruzioni. L'edilizia dipende infatti da una lunga catena di materiali e lavorazioni che hanno un forte contenuto energetico: acciaio, alluminio, cemento, bitume per l'asfalto, trasporti. Quando il prezzo dell'energia aumenta, produrre questi materiali diventa più costoso e i cantieri finiscono inevitabilmente per assorbire parte di quei rincari. Le imprese del settore stanno già segnalando nuove pressioni sui prezzi. Non si tratta solo dei derivati petrolchimici come il bitume, ma anche di metalli industriali e componenti fondamentali per le costruzioni. Il rischio è quello di una nuova fase di aumento dei costi per i cantieri, che potrebbe riflettersi sia sui lavori pubblici sia sulle ristrutturazioni private.

Dall'agricoltura al supermercato: la filiera alimentare

La catena dei rincari si estende poi anche al settore agricolo. L'agricoltura è infatti fortemente dipendente dall'energia: il gasolio alimenta trattori e macchine agricole, mentre fertilizzanti e prodotti chimici sono spesso legati alla produzione energetica e alle materie prime provenienti dal Medio Oriente. Negli ultimi giorni proprio il gasolio agricolo ha registrato un aumento improvviso, passando in alcune rilevazioni da 0,85 euro al litro a circa 1,25. Un salto che pesa direttamente sui costi di produzione delle aziende agricole. Gli effetti si vedono già nei mercati all'ingrosso. Alcuni prodotti ortofrutticoli hanno registrato aumenti sensibili: pensiamo ai pomodori, per esempio, che hanno visto crescere il prezzo in poche settimane, mentre zucchine e peperoni hanno mostrato rialzi analoghi. Sono segnali ancora parziali, chiaramente, ma indicano come la tensione energetica possa arrivare fino al carrello della spesa.

Ristoranti, alberghi e turismo

Il settore della ristorazione e del turismo è poi un altro osservatore privilegiato delle crisi energetiche. Ristoranti, bar e alberghi sono infatti attività ad alto consumo di energia: cucine, frigoriferi, climatizzazione, illuminazione. Quando il costo dell'energia aumenta, il margine economico di queste attività si riduce rapidamente. Secondo alcune stime di settore, il rincaro delle forniture energetiche potrebbe tradursi in spese aggiuntive di diverse centinaia o migliaia di euro all'anno per molte attività. È quasi inevitabile che una parte di questi costi venga trasferita ai clienti, con menu più cari nei ristoranti e tariffe più alte negli alberghi.

Trasporti e logistica

Un'altra voce che spesso resta meno visibile ma pesa molto sull'economia è quella della logistica. Il trasporto delle merci dipende in larga misura dal carburante e dalle rotte marittime. Negli ultimi giorni alcune imprese stanno già segnalando un aumento significativo dei costi di spedizione e delle coperture assicurative per il trasporto internazionale. In alcuni casi il costo di un container standard potrebbe aumentare anche di diverse migliaia di euro. Cosa vuol dire? Significa che il rincaro dell'energia non si limita ai prodotti energetici ma finisce per incidere anche sul prezzo di beni industriali, componenti elettronici e merci importate.

Il problema politico: tra accise e "speculazione"

In questo scenario il governo ha promesso di intervenire contro le possibili speculazioni sui prezzi dell'energia. L'idea di tassare eventuali profitti straordinari delle aziende energetiche è stata evocata più volte nelle dichiarazioni politiche delle ultime settimane. Allo stesso tempo però resta sul tavolo un'altra questione e cioè quella delle accise sui carburanti, che rappresentano una parte importante del prezzo finale alla pompa. Per il momento l'ipotesi di una riduzione delle accise non sembra essere la strada scelta dall'esecutivo, mentre si discute di possibili meccanismi per limitare eventuali rincari eccessivi.

Il vero rischio è l'inflazione che riparte

Il punto centrale resta però un altro. Quando l'energia aumenta, l'effetto non si ferma a un singolo settore, ma attraversa tuta quanta l'intera economia e finisce per incidere sul livello generale dei prezzi. E secondo alcune stime economiche, questa nuova ondata di rincari potrebbe così spingere l'inflazione complessiva verso livelli più alti rispetto alle previsioni iniziali per il prossimo anno; è un rischio che le banche centrali osservano con attenzione, perché un'inflazione più alta potrebbe tradursi in politiche monetarie più restrittive: questo significa tassi d'interesse più alti, mutui più costosi e un aumento del costo del debito pubblico.

Le crisi energetiche hanno sempre avuto questa caratteristica: partono da una materia prima apparentemente distante dalla vita quotidiana e finiscono per modificare interi equilibri economici. Il prezzo del petrolio, in fondo, è solo l'inizio della storia. Il resto è una lunga catena di costi che attraversa trasporti, industria, agricoltura e servizi. Ed è proprio lungo questa catena che, poco alla volta, i rincari dell'energia smettono di essere una notizia di geopolitica e diventano qualcosa di molto più concreto: il prezzo di un volo, di un pranzo al ristorante, di una casa da costruire o della spesa al supermercato.