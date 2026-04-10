Frutta e verdura ogni giorno? Solo il 7% degli italiani ne consuma a sufficienza

Colorate, versatili e vere alleate del nostro benessere, frutta e verdura dovrebbero occupare un posto centrale nella nostra dieta quotidiana. Le linee guida ne consigliano almeno cinque porzioni al giorno, ma perché proprio noi italiani facciamo fatica a raggiungere questa soglia?

Siamo la patria della Dieta Mediterranea, il modello nutrizionale unico nel suo genere riconosciuto nel 2010 perfino patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco. Questa dieta, oltre a raccontare la nostra cultura millenaria, è secondo la comunità scientifica anche il modello migliore per vivere più a lungo e in salute (1). In sé racchiude, infatti, tutte le regole per un'alimentazione amica della longevità. Ma la seguiamo davvero?

Italiani esperti nella teoria, ma poco nella pratica

Alla base della sana alimentazione ci sono frutta e verdura di stagione, legumi, cereali integrali, olio extra vergine d'oliva, e un consumo moderato di pesce, carni bianche e latticini, con basso consumo di carni rosse. E qui viene il bello, perché sulla carta gli italiani si dimostrano esperti conoscitori della Dieta Mediterranea, ma nel quotidiano sono soprattutto frutta e verdura le grandi assenti sulle nostre tavole. Secondo un'indagine condotta da Unione Italiana Food (2), infatti, solo il 7% dei nostri connazionali tra i 18 e i 69 anni inserisce nella propria quotidianità le 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate dall'OMS.

La tua alimentazione è veramente completa?

Ricche di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, frutta e verdura sono preziosissime per la nostra salute. Contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie, proteggono l'organismo dai danni ossidativi, ci aiutano a regolarizzare l'intestino… a patto di mangiare abbastanza! Per scoprire se la propria alimentazione è completa e bilanciata e copre i principali fabbisogni di vitamine e minerali, Multicentrum promuove un’iniziativa dedicata alla consapevolezza alimentare, che include un questionario sviluppato con il contributo scientifico del Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Università di Pavia. Perché i motivi per non far mancare in tavola almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura li conosciamo, ma in una routine sempre più frenetica può capitare di non riuscire sempre a mantenere queste buone abitudini.

I multivitaminici, un aiuto in più

Non sorprende, quindi, che sempre più italiani scelgano di affiancare alla dieta gli integratori: secondo gli ultimi report di settore almeno l'85% degli intervistati (3) li utilizza come sostegno quotidiano, e in effetti, nell'ambito di una alimentazione sana ed equilibrata, integrare la propria alimentazione con un multivitaminico potrebbe essere d'aiuto per raggiungere i fabbisogni raccomandati dei nutrienti. Prodotti in Italia, gli integratori della linea Multicentrum sono soluzioni che possono essere d'aiuto per raggiungere i fabbisogni nutrizionali in modo pratico, attraverso formulazioni complete di 23 vitamine e minerali: Vitamine B per ridurre stanchezza e fatica, Vitamina C in associazione a Rame, Zinco e Selenio, che supportano il normale funzionamento del sistema immunitario, ma anche Calcio, Vitamina A, Magnesio, Ferro e Tiamina.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere sempre avvertenze e modalità d’uso riportate in etichetta

(1) https://health.usnews.com/best-diet/mediterranean-diet

(2) https://www.ilsole24ore.com/art/dieta-mediterranea-solo-7percento-italiani-mangia-dose-consigliata-frutta-e-verdura-AFYHn5ID

(3) https://www.pharmabusiness.it/industria/farmaco_e_parafarmaco/italiani_consumatori_di_integratori_dati_di_astraricerche_- 2830#:~:text=L'85%25%20degli%20italiani%20ha,Italiana%20Food%2C%20aderente%20a%20Confindustria.