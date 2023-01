Meloni dice che non ha promesso il taglio delle accise nell’ultima campagna elettorale, ma non è vero In un video pubblicato sui suoi social la presidente del Consiglio si è difesa: “In questa campagna elettorale non ho promesso di tagliare le accise sulla benzina”. Ma nel programma di Fratelli d’Italia, invece, la voce è presente.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da settimane circola un vecchio video ironico di Giorgia Meloni che fa benzina, poi si accorge che gran parte di quanto paga per il rifornimento va al fisco e protesta contro le accise sui carburanti, chiedendone l'eliminazione. Lo spot elettorale risale al 2019, ma è stato spesso utilizzato per attaccare la presidente del Consiglio vista la scelta del suo governo di non prorogare il taglio delle accise dell'esecutivo precedente. Dopo giorni di polemiche e di silenzi da parte della leader di Fratelli d'Italia, Meloni ha deciso di intervenire con un video verità sotto forma di rubrica "gli appunti di Giorgia". La difesa della presidente del Consiglio, però, fa acqua da tutte le parti. Meloni comincia così:

Gira un video del 2019 nel quale io facendo benzina parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina, e ovviamente si è detto che sono incoerente. Non è un caso che quel video sia del 2019 e non dell'ultima campagna elettorale. Sono ancora convinta che sarebbe un'ottima cosa tagliare le accise sulla benzina, il punto è che si fanno conti con la situazione. Dal 2019 a oggi il mondo intorno a noi è cambiato e, purtroppo, stiamo affrontando una situazione emergenziale che ci impone di fare alcune scelte. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo qual era la situazione.

Su questo, però, Meloni sbaglia. Se si va a guardare il programma elettorale di Fratelli d'Italia per le ultime elezioni politiche del 25 settembre – che il partito della presidente del Consiglio ha stravinto – il taglio delle accise è presente eccome. A pagina 26 – paragrafo 17, "energia pulita, sicura e a costi sostenibili" – si legge: "Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise".

Insomma, che il contesto economico sia molto difficile e la misura molto costosa non c'è dubbio. Ma programma di Fratelli d'Italia alla mano il taglio delle accise, tra le promesse elettorali di Giorgia Meloni, c'era eccome.