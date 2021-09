Green pass, la Camera ha deciso di estendere l’obbligo anche ai parlamentari Il green pass sarà obbligatorio anche per i deputati. L’ufficio di presidenza della Camera ha deliberato oggi pomeriggio sull’obbligatorietà anche per i parlamentari. Per chi non si adeguerà scatterà la sanzione da 600 euro e tre giorni di sospensione. Si attende che decida anche il Senato, dove la delibera dovrebbe arrivare il 5 ottobre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il green pass sarà obbligatorio anche per il parlamentari. Dopo giorni di polemiche e botta e risposta seguiti al nuovo decreto del governo Draghi, che allarga l'obbligo di certificazione verde a tutti i lavoratori, e dopo mesi in cui si è discusso se fosse il caso o no di estendere la misura anche al Parlamento, è arrivata la decisione: oggi pomeriggio l'ufficio di presidenza di Montecitorio ha deliberato sull'obbligatorietà del green pass alla Camera dei deputati. "C'è un principio che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto presidente della Camera – ha commentato Fico – quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c'è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato".

È stato lo stesso presidente Fico a confermare quanto trapelato nelle ore precedenti: "L'obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi della Camera dei deputati – ha spiegato – Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera di due mesi fa, che già prevedeva l'uso del green pass a Montecitorio per eventi, seminari, convegni, così come per la mensa e la biblioteca".

Per i parlamentari, insieme all'obbligo, scatteranno anche le sanzioni nel caso di violazione del regolamento: si parla di tre giorni di sospensione e multa di 600 euro per chi si rifiuta di esibire il green pass all'ingresso. Infatti, nel caso dei deputati, si pensa di chiedere la certificazione verde al momento dell'accesso alla Camera e non a campione come si dovrebbe procedere negli ambienti di lavoro più numerosi. Entrando a Montecitorio, dopo il passaggio al metal detector, dovrebbe essere richiesto di presentare il green pass. Si attendono novità, invece, dal Senato, dove la decisione potrebbe arrivare il 5 ottobre.