Monopattini elettrici, obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio: confermata la scadenza per le targhe

Slitta al 16 luglio l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione Rc per i proprietari dei monopattini elettrici. Lo fanno sapere i ministeri dei Trasporti e delle Imprese che hanno accolto la richiesta dell’Ania. Confermata la scadenza al 16 maggio per le targhe. Chi sarà beccato senza rischia multe fino a 400 euro. Ecco le novità-

Novità per i monopattini elettrici. Slitta al 16 luglio l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione Rc previsto dal nuovo Codice della strada. Lo hanno fatto sapere ieri sera i ministeri dei Trasporti e delle Imprese, che hanno invece confermato la scadenza al 16 maggio per le targhe. A partire dal mese prossimo dunque, i proprietari di monopattini elettrici potranno circolare a bordo dei loro mezzi solo se muniti di apposito contrassegno. Chi sarà beccato senza rischia multe fino a 400 euro. Vediamo nel dettaglio le novità.

Assicurazione Rc obbligatoria dal 16 luglio per chi guida i monopattini elettrici

Le direzioni competenti del Mimit e del Mit hanno accolto la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che avevano evidenziato alcune criticità che rendevano impossibile adottare le nuove regole per i monopattini elettrici e avviare le emissioni delle polizze per tempo. Esigenze "di natura tecnico-organizzativa", riferiscono i ministeri, che hanno portato al rinvio dell'obbligo di dotarsi un'assicurazione Rc di altri due mesi. La scadenza, dapprima fissata al 16 maggio, è slittata al 16 luglio.

Rimane invece confermato al 16 maggio l'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno. Da quella data quindi si potrà circolare anche senza assicurazione ma bisognerà necessariamente avere una targa.

Come ottenere targa e assicurazione per i monopattini elettrici

Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq con una serie di chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per la regolarizzazione delle posizioni assicurative. In particolare potranno richiedere il contrassegno la polizza collegata tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni purché la domanda sia presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per ottenere la targa bisogna accedere al Portale dell'automobilista tramite Spid o altra identità elettronica e prenotare il ritiro presso gli uffici della motorizzazione o studi di consulenza automobilistica. Il contrassegno sarà legato al proprietario e non al veicolo e andrà applicato sul parafango (dietro oppure davanti).

Per quanto riguarda l'assicurazione, come detto, ci sarà più tempo per mettersi in regola. È bene ricordare che se il monopattino è condiviso tra più membri di una stessa famiglia occorrerà estendere la copertura a tutti i conducenti. Il massimale minimo della polizza per i monopattini è lo stesso già previsto dalla legge per autoveicoli, motori e ciclomotori: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.

Cosa rischia chi viene beccato senza targa o assicurazione

Dal mese prossimo chi verrà beccato senza targa rischia sanzioni molto salate. Si va da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 400 euro. Stesso discorso per le polizze anche se cambia il margine di tolleranza. Nei prossimi mesi si potrà ancora circolare con un monopattino non assicurato ma da luglio l'obbligo sarà effettivo e scatteranno le sanzioni in caso di violazione.