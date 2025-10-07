La scaletta del concerto di Damiano David all’Unipol Forum di Milano: l’ordine delle canzoni

Damiano David – ph Jim Dyson:Getty Images

Questa sera, martedì 7 ottobre, Damiano David si esibirà all'Unipol Forum di Milano. Il cantante torna in Italia nell'ambito del suo tour mondiale che nelle scorse settimane ha toccato l'Europa: Polonia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna sono alcuni dei Paesi che il cantante dei Maneskin, in versione da solista – in scaletta sono tutti pezzi del suo album e alcune cover – ha toccato in queste settimane, con l'ultimo concerto che ha toccato l'Halle622 di Zurigo, in Svizzera. Damiano David sarà protagonista. Il cantante, quindi, si appresta a tornare in Italia con tre concerti che anticipano la sua partenza per l'Australia che farà da antipasto ai concerti in Giappone, e poi Sud America, tra Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Messico. Prima, però c'è il live di Milano e quelli di Roma che si terranno al Palazzo dello Sport della Capitale l'11 e il 12 ottobre e che sono già tutti sold out.

La scaletta del concerto di Damiano David all'Unipol Forum di Milano il 7 ottobre

Damiano David a Madrid – ph Mariano Regidor:WireImage

Dopo i sold out Damiano David, quindi, torna in concerto in Italia e lo fa tra Milano e Roma. Il cantante si esibirà davanti al pubblico di casa a quasi un mese dall'uscita del repack del suo ultimo album che ha voluto chiamare Funny Little Dreams (al posto di Fears), aggiungendo cinque canzoni nuove che aveva anticipato nella sua prima data a Varsavia. Il cantante, quindi, presenta una scaletta composta da tutte le canzoni del suo ultimo album, da Born With a Broken Heart a Zombie Lady, passando per Next Summer, Talk to me e The First Time oltre ad alcune cover, come quella di Nothing Breaks Like a Heart (originariamente di Mark Ronson). Ecco quella che potrebbe essere la scaletta in base a quello che ha mostrato nei concerti precedenti: