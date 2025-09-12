Testo, traduzione e significato di Talk to me, Damiano David con Nile Rodgers e Tyla sogna e non ha più paura
Damiano David ha annunciato la extended version di Funny Little Fears che per l'occasione è diventata Funny Little Dreams, con le paure che si sono trasformate in sogni, quindi. E tra questi sogni, probabilmente, c'è anche la collaborazione con un mito della chitarra come Nile Rodgers, storico membro degli Chic che negli ultimi anni ha trovato una vita parallela, grazie anche al successo di Get Lucky dei Daft Punk assieme a Pharrell. Il cantante dei Maneskin, infatti, ha pubblicato questa nuova edizione con cinque canzoni nuove tra cui Talk to me, che oltre al chitarrista vede anche la collaborazione della cantante Tyla e lo ha fatto proprio a ridosso del suo esordio in tour: il cantante, infatti, ha dato il via al suo tour mondiale a Varsavia, in Polonia.
Il testo di Talk to me
You look like someone I know
Pretty like a picture
Dangerous as a dagger
I know l've been here before
There's something so familiar
Guess I'm going with ya
Eh, oh, do I really wanna know
If you're ever gonna let me go?
I know you're gonna call me crazy
It's not the first time l've called you baby
And every time you touch my body
It's like you ripped out my heart already
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forgеt I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you I wanna bе heartless
You'll tear my heart out again
But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah
One taste already enough
Think that l'm addicted
Sure you're gonna kill me
Love is the sweetest drug (Drug)
But nothing is delicious like your manipulation
Eh, oh
Do I really wanna know?
I'll go wherever you wanna go
I know you've got control
(Control, you do)
I know you're gonna call me crazy
It's not the first time I call you baby
And every time you touch my body
It's like you've ripped up my heart already
Come talk to me, I don't care
For you l wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forget I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you l wanna be heartless
You'll tear my heart out again
But l'll feel alive, I'll feel alive, yeah
‘Cause I, I can't get you off my mind
Oh, l've, I've done this a thousand times
Oh
(Da-da, da-da, da-da, darling)
(Da-da, da-da, da-da, baby)
(Da-da, da-da, da-da, darling)
(Da-da, da-da, da-da)
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You run your hands through my hair
And I forget I don't want this
Come talk to me, I don't care
For you I wanna be heartless
You'll tear my heart out again
But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah
La traduzione di Talk to me
Sembri qualcuna che conosco
Bella come un quadro
Pericolosa come un pugnale
So di essere già stato qui
C'è qualcosa di così familiare
Immagino che verrò con te
Eh, oh, voglio davvero sapere
Se mi lascerai mai andare.
So che mi darai del pazzo
Non è la prima volta che ti chiamo tesoro
E ogni volta che tocchi il mio corpo
È come se mi avessi già strappato il cuore
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi passi le mani tra i capelli
E dimentico che non voglio questo
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì
Un assaggio è già abbastanza
Penso di essere dipendente
Certo che mi ucciderai
L'amore è la droga più dolce (Droga)
Ma niente è delizioso come la tua manipolazione
Eh, oh
Voglio davvero saperlo?
Andrò ovunque tu voglia andare
So che hai il controllo
(Controllo, ce l'hai)
So che mi chiamerai pazzo
Non è la prima volta che ti chiamo tesoro
E ogni volta che tocchi il mio corpo
È come se mi avessi già strappato il cuore
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi passi le mani tra i capelli
E dimentico che non voglio questo
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì
Perché io, io non riesco a toglierti dalla testa
Oh, l'ho, l'ho fatto mille volte
Oh
(Da-da, da-da, da-da, Tesoro)
(Da-da, da-da, da-da, tesoro)
(Da-da, da-da, da-da, tesoro)
(Da-da, da-da, da-da)
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi passi le mani tra i capelli
E dimentico che non voglio questo
Vieni a parlare con me, non mi interessa
Per te voglio essere senza cuore
Mi strapperai di nuovo il cuore
Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì.
Damiano David ha spiegato di aver pensato a queste nuove canzoni, compresa Talk to Me, mentre era in tour, questo suonare in giro, infatti, lo ha portato a scrivere nuovi brani, un regalo – come lo ha definito lui stesso – per chiunque voglia andarlo a vedere live. La canzone riprende un po' gli schemi della canzone d'amore, dell'innamoramento e della conseguente paura, rispecchia l'ardore iniziale, quella voglia fortissima dell'altro/a, nonostante ciò che potrebbe succedere: "Come talk to me, I don't care For you I wanna be heartless You'll tear my heart out again But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah" ("Vieni a parlare con me, non mi interessa Per te voglio essere senza cuore Mi strapperai di nuovo il cuore Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì").