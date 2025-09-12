Testo, traduzione e significato di Talk to me, Damiano David con Nile Rodgers e Tyla sogna e non ha più paura

Damiano David ha pubblicato Talk to me, una delle canzoni della extended version di Funny Little Fears, diventata Funny Little Dreams, che vede la collaborazione anche di Nile Rodgers e Tyla: ecco testo, traduzione e significato della canzone.

Damiano David – ph Damon Baker

Damiano David ha annunciato la extended version di Funny Little Fears che per l'occasione è diventata Funny Little Dreams, con le paure che si sono trasformate in sogni, quindi. E tra questi sogni, probabilmente, c'è anche la collaborazione con un mito della chitarra come Nile Rodgers, storico membro degli Chic che negli ultimi anni ha trovato una vita parallela, grazie anche al successo di Get Lucky dei Daft Punk assieme a Pharrell. Il cantante dei Maneskin, infatti, ha pubblicato questa nuova edizione con cinque canzoni nuove tra cui Talk to me, che oltre al chitarrista vede anche la collaborazione della cantante Tyla e lo ha fatto proprio a ridosso del suo esordio in tour: il cantante, infatti, ha dato il via al suo tour mondiale a Varsavia, in Polonia.

Il testo di Talk to me

You look like someone I know

Pretty like a picture

Dangerous as a dagger

I know l've been here before

There's something so familiar

Guess I'm going with ya

Eh, oh, do I really wanna know

If you're ever gonna let me go?

I know you're gonna call me crazy

It's not the first time l've called you baby

And every time you touch my body

It's like you ripped out my heart already

Come talk to me, I don't care

For you I wanna be heartless

You run your hands through my hair

And I forgеt I don't want this

Come talk to me, I don't care

For you I wanna bе heartless

You'll tear my heart out again

But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah

One taste already enough

Think that l'm addicted

Sure you're gonna kill me

Love is the sweetest drug (Drug)

But nothing is delicious like your manipulation

Eh, oh

Do I really wanna know?

I'll go wherever you wanna go

I know you've got control

(Control, you do)

I know you're gonna call me crazy

It's not the first time I call you baby

And every time you touch my body

It's like you've ripped up my heart already

Come talk to me, I don't care

For you l wanna be heartless

You run your hands through my hair

And I forget I don't want this

Come talk to me, I don't care

For you l wanna be heartless

You'll tear my heart out again

But l'll feel alive, I'll feel alive, yeah

‘Cause I, I can't get you off my mind

Oh, l've, I've done this a thousand times

Oh

(Da-da, da-da, da-da, darling)

(Da-da, da-da, da-da, baby)

(Da-da, da-da, da-da, darling)

(Da-da, da-da, da-da)

Come talk to me, I don't care

For you I wanna be heartless

You run your hands through my hair

And I forget I don't want this

Come talk to me, I don't care

For you I wanna be heartless

You'll tear my heart out again

But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah

Damiano David e TYLA

La traduzione di Talk to me

Sembri qualcuna che conosco

Bella come un quadro

Pericolosa come un pugnale

So di essere già stato qui

C'è qualcosa di così familiare

Immagino che verrò con te

Eh, oh, voglio davvero sapere

Se mi lascerai mai andare.

So che mi darai del pazzo

Non è la prima volta che ti chiamo tesoro

E ogni volta che tocchi il mio corpo

È come se mi avessi già strappato il cuore

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi passi le mani tra i capelli

E dimentico che non voglio questo

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi strapperai di nuovo il cuore

Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì

Un assaggio è già abbastanza

Penso di essere dipendente

Certo che mi ucciderai

L'amore è la droga più dolce (Droga)

Ma niente è delizioso come la tua manipolazione

Eh, oh

Voglio davvero saperlo?

Andrò ovunque tu voglia andare

So che hai il controllo

(Controllo, ce l'hai)

So che mi chiamerai pazzo

Non è la prima volta che ti chiamo tesoro

E ogni volta che tocchi il mio corpo

È come se mi avessi già strappato il cuore

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi passi le mani tra i capelli

E dimentico che non voglio questo

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi strapperai di nuovo il cuore

Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì

Perché io, io non riesco a toglierti dalla testa

Oh, l'ho, l'ho fatto mille volte

Oh

(Da-da, da-da, da-da, Tesoro)

(Da-da, da-da, da-da, tesoro)

(Da-da, da-da, da-da, tesoro)

(Da-da, da-da, da-da)

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi passi le mani tra i capelli

E dimentico che non voglio questo

Vieni a parlare con me, non mi interessa

Per te voglio essere senza cuore

Mi strapperai di nuovo il cuore

Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì.

Damiano David ha spiegato di aver pensato a queste nuove canzoni, compresa Talk to Me, mentre era in tour, questo suonare in giro, infatti, lo ha portato a scrivere nuovi brani, un regalo – come lo ha definito lui stesso – per chiunque voglia andarlo a vedere live. La canzone riprende un po' gli schemi della canzone d'amore, dell'innamoramento e della conseguente paura, rispecchia l'ardore iniziale, quella voglia fortissima dell'altro/a, nonostante ciò che potrebbe succedere: "Come talk to me, I don't care For you I wanna be heartless You'll tear my heart out again But I'll feel alive, I'll feel alive, yeah" ("Vieni a parlare con me, non mi interessa Per te voglio essere senza cuore Mi strapperai di nuovo il cuore Ma mi sentirò vivo, mi sentirò vivo, sì").