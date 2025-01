La classifica dei 10 album e singoli più venduti nel 2024: conferma Tony Effe e Mahmood, sorprende Kid Yugi

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo i Wrapped di Spotify che avevano lanciato un primo bilancio consuntivo degli ascolti musicali in Italia, nelle scorse ore la FIMI ha pubblicato il suo Top Of The Music 2024. Si tratta di un registro in cui vengono pubblicate le tre classifiche di vendita di maggior interesse in Italia: i singoli più venduti, gli album di maggior successo e anche una panoramico sul mercato fisico in Italia. Anche se in posizione leggermente diverse rispetto ai Wrapped, sono tre gli autori che si confermano in cima alle classifiche: Mahmood, Tony Effe e Kid Yugi. Il primo infatti si aggiudica il singolo di maggior successo nel 2024 con Tuta Gold, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024 che conta ora 5 certificazioni di platino e oltre 123 milioni di streaming su Spotify. Mentre Tony Effe, in gara anche nella sezione singoli con Sesso e Samba, si prende la prima posizione tra gli album più venduti in Italia nel 2024 con il suo Icon: il disco aveva debuttato anche alla prima posizione della classifica Debut Global di Spotify. Mentre per il mercato fisico, sorprende il primo posto di Kid Yugi con I Nomi Del Diavolo, che precede due album attesissimi: da una parte Locura di Lazza, dopo il disco di diamante del precedente Sirio. Dall'altra il pluripremiato, a livello internazionale, The Tortured Poets Department di Taylor Swift. Nel frattempo, nel 2024 sono state attribuite 1.749 certificazioni, suddivise tra 267 album, 7 compilation e 1.475 singoli e il segmento dello streaming ha segnato una crescita del 31,3% rispetto all'anno precedente, con oltre 95 miliardi di ascolti su piattaforme.

Domina Icon di Tony Effe tra gli album

Ma andiamo in ordine, partendo dagli album. Come detto, Icon di Tony Effe prende la testa di una classifica quasi completamente urban, che vede al secondo posto Dio Lo Sa di Geolier e Vera Baddie di Anna sul gradino più basso del podio. La cantante di La Spezia, insieme ad Annalisa, sono le due uniche interpreti femminili nella top 10 degli album più venduti, con l'autrice di Savona che conquista la nona posizione con E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, trainato dai successi di Bellissima e Mon Amour. Ad aggiungere importanza a quest'ultimo risultato, il fatto che il progetto sia stato pubblicato nel settembre 2023, trainato negli ultimi 12 mesi dal successo del brano sanremese Sinceramente. La quarta posizione in classifica la prende Tutti I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi, seguito da La Divina Commedia di di Tedua: escono quindi dalla Top 5 progetti come Locura di Lazza, X2VR di Sfera Ebbasta e Ferite di Capo Plaza. Il disco omonimo dei Club Dogo chiude la top 10.

Mahmood in testa ai singoli con Tuta Gold, Kid Yugi sorprende nel mercato fisico con I Nomi Del Diavolo

Il Festival di Sanremo si prende una gran porzione della classifica dei singoli più venduti nel 2024: 5 brani nella top 10, tra cui anche la prima posizione con Tuta Gold di Mahmood. È infatti il brano che conta oltre 123 milioni di streaming su Spotify ad aggiudicarsi il primo posto nel 2024, seguito da Come un tuono di Rose Villain e Gué contenuto in Radio Sakura. Chiude sul gradino più basso del podio un altro brano sanremese, quello di Geolier, ovvero I p’ me, tu p’ te. La lista del Festival tiene fuori dalla top 5 anche Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia, con Sinceramente di Annalisa e 100 messaggi di Lazza, presentata dal rapper come super-ospite della kermesse. Chiudono la top 10 Geolier e Ultimo con L'Ultima Poesia, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango con La Noia, 30° di Anna e Rose Villain con Click Boom!. Nel mercato fisico, dopo la prima posizione di Kid Yugi con I Nomi Del Diavolo, sorprendono la presenza dei Pinguini Tattici Nucleari con Hello World, pubblicato solo lo scorso 6 docembre, ma anche la compilation di Sanremo 2024. Lo scorso 30 luglio, FIMI aveva certificato il disco d'oro del progetto: meglio aveva fatto solo quella dell'edizione 2017 del Festival, diretta da Carlo Conti, certificata disco di platino.

Gli album più venduti in Italia nel 2024

