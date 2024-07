video suggerito

Sanremo spinge anche la sua compilation: Angelina, Geolier, Annalisa e Mahmood le regalano l’oro FIMI, poche ore fa, ha annunciato il disco d’oro della Compilation di Sanremo 2024. Ecco quali sono le edizioni più fortunate per la compilation del Festival e quand’è nata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gabbani

Trascinato da 26 brani certificati da FIMI su 30 partecipanti, il Festival di Sanremo 2024 ha raccolto in sé alcuni dei numeri più interessanti dell'ultimo decennio dell'evento: un aspetto che si lega all'ultima conduzione, anche da direttore artistico, di Amadeus e alla proficua conversione avuta negli anni con le piattaforme di streaming. Una parentesi, lunga cinque anni, che ha visto nel suo capitolo finale anche il raggiungimento di un altro traguardo, legato questa volta alla Compilation del Festival di Sanremo. Ma che cos'è? Sin dal 1987, per ogni edizione del Festival di Sanremo, viene pubblicata una compilation finale con i brani partecipanti, e in alcune edizioni vengono aggiunti anche i brani della serata Cover. C'è anche l'edizione, quella del 2011, che segnava il 150° anniversario dell'Unità di Italia, in cui venivano contenuti alcuni classici della canzone italiana, reinterpretati dai protagonisti del Festival, con l'aggiunta di un inedito di Mogol e Gianni Bella, dal titolo Riconoscimento, cantato da Gianni Morandi, allora presentatore della kermesse.

La Compilation di Sanremo 2024 certificata disco d'oro

Negli anni abbiamo assistito anche alla pubblicazione di più compilation per edizione, con le case discografiche che sceglievano di distribuire solo i propri artisti partecipanti e le loro canzoni: un aspetto visibile fino al 2012, grazie alla pubblicazione di Super Sanremo e che nel decennio successivo è andato a decadere, mostrando come alcune compilation dei Festival potessero avere una maggiore fruizione, raccogliendo anche certificazioni FIMI. Nell'ultimo dei cinque anni di conduzione di Amadeus, la sua Compilation 2024 è stata appena certificata disco d'oro. Un'immagine che sembra premiare, sicuramente più delle singole certificazioni dei brani partecipanti al Festival, la natura della scelta del direttore artistico nel creare una playlist che fosse autosufficiente.

Perché il Festival di Sanremo 2017 ha fatto meglio

Quest'anno, la Compilation è stata pubblicata il 9 febbraio, raccogliendo i 30 brani dei partecipanti in due dischi: solo nella versione venduta in edicola i brani sono 28 perché vengono esclusi Vai! di Alfa e Ti muovi di Diodato. Per ritornare a una compilation del Festival che avesse avuto un successo eguale o maggiore, bisogna ritornare indietro di 7 anni, direttamente al Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti. Quello che sarà anche il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, diede vita a un festival che verrà sicuramente ricordato per la vittoria di Francesco Gabbani con Occidentali's Karma, ma anche per la presenza di Ermal Meta con Vietato Morire e di Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. La compilation di quell'edizione, anch'essa divisa in un doppio disco, vedeva nella prima parte le 22 canzoni partecipanti (tranne Ora esisti solo tu di Bianca Atzei, per cui non furono concessi i diritti), mentre nella seconda parte le cover interpretate.

8 settimane in testa alla classifica per Super Sanremo 2010

La compilation 2017 di Sanremo conquisto il disco di platino, facendo anche meglio dell'edizione 2016, fermatasi al disco d'oro, mentre a pari merito il confronto con Super Sanremo 2015, anche lui disco di platino FIMI. Per un risultato migliore di una compilation del Festival bisognerà ritornare a Sanremo 2010, con il disco Super Sanremo di quell'edizione. Pubblicato il 19 febbraio 2010, il progetto conteneva i singoli dei big in gara, tranne Ricomincio da qui di Malika Ayane e La Sera di Morgan, escluso a pochi giorni dall'inizio della manifestazione. Ma anche, nel secondo disco, i brani delle Nuove proposte. L'album ha esordito alla prima posizione nella classifica FIMI, mantenendo inalterato il proprio percorso per 8 settimane consecutive: riuscirà anche a guadagnare un secondo posto nella classifica di vendita degli album in Svizzera. Solo qualche mese più tardi, durante la kermesse estiva Wind Music Awards verrà premiato dalla conduttrice Paola Perego come disco di platino.