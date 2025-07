Damiano David sulla reunion con i Maneskin: “Torneremo quando saremo riposati, ma non con un lavoro fatto per forza”

Damiano David è stato ospite dell’Isle of MTV Malta 2025. Parlando di Funny Little Fears ha chiarito il suo bisogno di sperimentare e capire ciò che più gli piace nella musica, mentre riguardo il ritorno con i Maneskin: “Ora conosco meglio i miei bisogni e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano”. La reunion sembra essere già scritta.

Damiano David è stato ospite dell’Isle of MTV Malta 2025 e per la prima volta un grande festival internazionale ha fatto da sfondo alle sue esibizioni da solista. Parlando con La Stampa di Funny Little Fears ha chiarito il suo bisogno di sperimentare e capire ciò che più gli piace nella musica, mentre riguardo il ritorno con i Maneskin: "Ora conosco meglio i miei bisogni e so che loro conoscono meglio i loro. Siamo cresciuti. Insieme, possiamo comunicare meglio e rendere tutto più fattibile e sano". La reunion sembra essere già scritta.

Quando i Maneskin potrebbero tornare a suonare insieme

Subito dopo, al New Musical Express ha spiegato quali erano le condizioni minime perché la band potesse un giorno tornare a guardarsi dal punto di vista professionale: "Per tornare a suonare insieme dobbiamo essere tutti ben riposati. Penso che la prima cosa che facciamo debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro fatto per forza. Questo è lo scenario ideale". Poi, in chiusura di set, presentando il brano Solitude: "Questa canzone è l’ultima della scaletta ma non vi fate ingannare dal titolo: non ha nulla a che vedere con la situazione attuale. Semplicemente volevo dire delle cose che sentivo".

Damiano David con Dove Cameron

Perché Damiano David ha lasciato i Maneskin per essere solista

Un dettaglio non sfugge. Victoria, Ethan e Thomas hanno ascoltato Funny Little Fears mentre era ancora in lavorazione e si sono espressi a riguardo: "Alcune cose le amavano, altre le odiavano! È quello che mi aspettavo", ha dichiarato Damiano David. Il cantante era a Malta con la fidanzata Dove Cameron, con la quale ormai convive da tempo a Los Angeles. Di recente a NME aveva raccontato cosa lo aveva spinto a lasciare i Maneskin per una carriera da solista: "Non rimpiango nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l'ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco".