Salta l’audio al concerto di Edoardo Bennato in Svizzera, cosa è successo: “È stato un gesto volontario”

Imprevisto durante il concerto di Edoardo Bennato a Lugano, in Svizzera. Stando a quanto riporta il sito RSI (Radio Televisione Svizzera), il live si è improvvisamente interrotto per diversi minuti e il cantante, insieme alla sua band, ha lasciato il palco. Ecco cosa sarebbe successo.

Salta l'audio al concerto di Bennato in Svizzera: cosa è successo

Nella serata di ieri, venerdì 18 luglio, Edoardo Bennato si è esibito nella cornice del parco Ciani di Lugano, in Svizzera. La sua performance, che rientrava nel programma Blues to top, si è improvvisamente interrotta per diversi minuti poco prima del finale. Il cantante ha dovuto lasciare il palco insieme alla sua band e il pubblico ha inizialmente pensato che fosse parte dello show. Dopo circa 15 minuti, il live è ricominciato.

Stando a quanto riporta il sito RSI, si è trattato di un problema di audio, che è temporaneamente saltato mentre le luci sul palco continuavano a rimanere attive. Inizialmente, quindi, si pensava che fosse un guasto o un calo di tensione, in realtà in un secondo momento si è scoperto che si trattava di altro. "C'è stato un accesso al quadro elettrico e qualcuno ha girato la manopola", ha spiegato. Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi della città di Lugano. Non un incidente, quindi, ma una "manipolazione volontaria", perché pare qualcuno che abbia violato le transenne e sia entrato in una zona riservata con questo preciso scopo. Al momento non è noto se si tratti di un atto vandalico o di un attacco più mirato, anche se Chiapparino ha fatto sapere: "Difficilmente sembra una bravata, c'è una volontarietà". Ad oggi si sta cercando di risalire all'autore del gesto.