Processo Louis Dassilva, in diretta oggi la sentenza dopo la richiesta dell’ergastolo per l’omicidio di Pierina Paganelli

"Ti ricordi cosa ti avevo chiesto in Questura? Che la relazione con Manuela Bianchi non venisse fuori. Quella era la mia unica preoccupazione”. Così aveva risposto Louis Dassilva alla domanda del pm Daniele Paci davanti alla Corte d'Assise a Rimini.

Poi in Tribunale ha raccontato la sua vita: “Per 21 mesi ho fatto servizio di Gendarmeria in Senegal, più la preparazione. Due anni in totale, tra il 2011 e il 2013. Dopo il servizio militare facevo addetto alla sicurezza per l’ambasciata americana a Dakar. Ero armato, ma solo con il manganello. Quando ero in Senegal un gruppo armato senegalese mi ha chiesto di entrarvi a fare parte, ma io non ho accettato. Successivamente mi sono trasferito in Libia, dove sono stato sequestrato per un paio di settimane. Lì mi hanno torturato e durante il periodo ho anche combattuto con altri detenuti per la scommessa dei carcerieri”.