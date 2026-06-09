Processo Louis Dassilva, in diretta oggi la sentenza dopo la richiesta dell’ergastolo per l’omicidio di Pierina Paganelli

Oggi martedì 9 giugno è attesa la sentenza per Louis Dassilva, accusato di aver ucciso il 3 ottobre del 2023 Pierina Paganelli nell'androne della scale dell'interrato in via del Ciclamino 31 a Rimini dove sorgeva il condominio in cui vivevano anche sia la vittima che l'imputato. Dassilva, difeso dai legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, è accusato di omicidio volontario con diverse aggravanti: l'accusa ha contestato quella della crudeltà, della premeditazione, dei motivi abietti e della minorata difesa. La donna infatti è stata uccisa con 29 coltellate e anche se la vittima ha provato a difendersi era troppo debole in confronto all'uomo. Il movente è stato legato al fatto che Dassilva voleva impedire che Pierina Paganelli scoprisse della relazione extraconiugale tra l'imputato e la nuora. La Procura ha chiesto l'ergastolo.
Le parole di Louis Dassilva
"Ti ricordi cosa ti avevo chiesto in Questura? Che la relazione con Manuela Bianchi non venisse fuori. Quella era la mia unica preoccupazione”. Così aveva risposto Louis Dassilva alla domanda del pm Daniele Paci davanti alla Corte d'Assise a Rimini.
Poi in Tribunale ha raccontato la sua vita: “Per 21 mesi ho fatto servizio di Gendarmeria in Senegal, più la preparazione. Due anni in totale, tra il 2011 e il 2013. Dopo il servizio militare facevo addetto alla sicurezza per l’ambasciata americana a Dakar. Ero armato, ma solo con il manganello. Quando ero in Senegal un gruppo armato senegalese mi ha chiesto di entrarvi a fare parte, ma io non ho accettato. Successivamente mi sono trasferito in Libia, dove sono stato sequestrato per un paio di settimane. Lì mi hanno torturato e durante il periodo ho anche combattuto con altri detenuti per la scommessa dei carcerieri”.
Le altre indagini ancora in corso
Oltre al processo sul delitto di Pierina Paganelli, in questi quasi tre anni sono scattate indagini parallele. Valeria Bartolucci, moglie dell'imputato Dassilva, era stata citataa giudizio per minacce, diffamazione e percosse nei confronti di Manuela Bianchi, ex amante del marito. Valeria si sarebbe scagliata contro la "rivale" in amore davanti a una troupe Rai all’inizio di luglio 2024. Non solo, la moglie di Dassilva è finita sotto inchiesta per le presunte false dichiarazioni fornite agli inquirenti per proteggere il marito. E ancora: Romina Sebastiani, amica di Manuela Bianchi, è finita nel mirino di inquirenti per falsa testimonianza.
L'arringa difensiva dell'avvocato dell'accusato
Per la difesa mancano le prove scientifiche, biologiche e tabulari che collochino l'imputato sulla scena del crimine. Su questo si è concentrata l'arringa degli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. I legali inoltre davanti alla Corte d'Assise di Rimini hanno paragonato il loro caso a quello di Alberto Stasi del delitto di Garlasco: ovvero hanno evidenziando come gli inquirenti abbiano focalizzato l'attenzione su un unico sospettato senza indagare su altri. Non solo per la difesa non ci sono tracce del DNA del loro assistito sulla scena del crimine, ma non regge neanche il movente: la vittima infatti non sapeva della relazione extraconiugale tra la sua nuora e l'imputato quindi non aveva motivi Dassilva di temere "catastrofi" familiari
La requisitoria del Pm che ha chiesto l'ergastolo per Dassilva
Il pubblico ministero Daniele Paci ha chiesto una condanna all'ergastolo per Louis Dassilva, sarebbe lui l'unico omicida di Pierina Paganelli. Secondo l'accusa avrebbe agito per nascondere la relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Dassilva avrebbe agito perché aveva paura di essere scoperto e avrebbe così compromesso il suo matrimonio con Valeria Bartolucci. Paci ha contestato all'imputato le aggravanti di crudeltà, perché la vittima è stata uccisa con 29 coltellate, e della minorata difesa, perché la donna era in evidente stato di debolezza rispetto al suo aggressore. L'accusa ha respingendo la richiesta di attenuanti generiche. Non solo, il pm ha contestato anche una premeditazione di 15 minuti.
Omicidio Pierina Paganelli, oggi la sentenza contro Louis Dassilva
A distanza di oltre due anni è attesa per oggi 9 giugno la sentenza per Louis Dassilva: è accusato di omicidio pluriaggravato e rischia la condanna per l'ergastolo. Secondo l'accusa, il 3 ottobre 2023 ha ucciso la 78enne Pierina Paganelli con 29 accoltellate nell'androne del piano interrato tra i garage e le scale che portano negli appartamenti del condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini. Nel 2024 nei suoi confronti era già scattata un'ordinanza di misura cautelare in carcere, ora la Procura ha chiesto una condanna all'ergastolo. Dassilva si è sempre dichiarato innocente.