Rose Villain cambia look al Festival di Venezia 2025: è una diva punk con la cresta azzurra

Ieri sera è partita ufficialmente l'82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, evento attesissimo nel settore che fino al prossimo 6 settembre vedrà registi e attori lanciare i loro film in anteprima mondiale. In occasione della serata inaugurale, la pellicola presentata è stata La Grazia di Paolo Sorrentino e, come da tradizione, a precedere la prima è stata la sfilata delle star sul red carpet. Tra maxi scollature, abiti lingerie e paillettes, ad attirare le attenzione dei media è stata soprattutto la cantante Rose Villain. Non solo ha calcato il tappeto rosso al fianco del marito ma ha anche sfoggiato un hair look inedito e dall'animo punk: ecco tutti i dettagli.

Chi ha vestito Rose Villain alla serata inaugurale di Venezia '82

Rose Villain ha partecipato alla serata inaugurale del Festival di Venezia 2025 e per l'occasione ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Si è affidata all'esuberanza del brand Vivienne Westwood, sfoggiando un maxi abito di paillettes metalliche total silver, un modello con la gonna a sirena lunga fino ai piedi, un drappeggio all'altezza della vita e l'iconico bustier simbolo della Maison, ovvero steccato e con lo scollo a barca e "appuntito" sui lati.

Rose Villain in Vivienne Westwood

Per completare il tutto ha scelto un paio di manicotti coordinati, una collana a catena di Tiffany&Co. e gli immancabili tacchi a spillo. Chi era l'uomo che ha sfilato al suo fianco? Il marito Sixpm che, pur apparendo pochissimo in pubblico, questa volta ha voluto fare una piccola eccezione. Per lui completo classico oversize nero, camicia bianca portata spuntata sul collo e occhiali da sole da divo.

Rose Villain e il marito Sixpm

Il nuovo hair look di Rose Villain

A fare la differenza nel look veneziano di Rose Villain sono stati i capelli. Non ha rinunciato alla tintura azzurra (abbinata alle radici scure) che da sempre contraddistingue la sua immagine ma ha detto temporaneamente addio al caschetto, puntando tutto su una cresta dall'animo punk portata ondulata e messy. Sebbene l'effetto sia particolarmente d'impatto, facendo uno zoom sulle foto, si nota che si tratta solo di un'acconciatura realizzata ad hoc. La cantante, infatti, non ha tagliato la chioma, l'ha semplicemente tirata verso l'alto, dando vita all'effetto cresta. Ancora una volta, dunque, è riuscita a distinguersi per originalità, dando prova di essere un'artista capace sempre di rinnovarsi con originalità ma senza rinunciare al glamour.