La vacanza a Santorini di Elisabetta Gregoraci si colora di rosa tra cut-out e maxi scollatura La pink mania del momento ha conquistato anche Elisabetta Gregoraci, che in vacanza a Santorini ha sfoggiato due look Barbiecore da 4000 euro.

A cura di Giusy Dente

Archiviati gli impegni di lavoro estivi, che l'hanno vista alle prese con la conduzione di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha potuto finalmente dare il via alle vacanze all'insegna del relax. Si sta godendo l'estate in viaggio, passando da una meta all'altra e trascorrendo il suo tempo con le persone care. Ora si trova a Santorini, meta molto gettonata in questo periodo da cui si è lasciata anche lei affascinare. Con lei c'è il fidanzato Giulio Fratini, colui che le ha fatto di nuovo battere il cuore dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore.

L'estate di Elisabetta Gregoraci

L'estate della showgirl è ufficialmente iniziata con una romantica vacanza di coppia assieme al suo Giulio Fratini. I due sono partiti alla volta della romantica Capri. Poi Elisabetta Gregoraci è stata qualche giorno a Monte Carlo col figlio: lei e Nathan Falco Briatore sono stati ospiti del famoso Billionaire (di Flavio Briatore), durante lo spettacolo organizzato per la serata di apertura della stagione estiva 2023. Non poteva mancare un salto in Sardegna, dove ha sperimentato il trattamento di crioterapia. Ora la 43enne si è concessa un'altra pausa assieme al compagno: sono insieme a Santorini.

I look di Elisabetta Gregoraci in vacanza

Spopola la pink mania, complice anche l'uscita del film Barbie che, come ha detto Margot Robbie, ha dato a tutti una scusa per ripescare dall'armadio il rosa e indossarlo in ogni sua variante. È stata coniata l'espressione estetica Barbiecore, proprio per indicare i look che hanno eletto questa nuance (che fa subito pensare alla famosa bambola) a protagonista assoluta. Dalle sfumature più chiare a quelle più fluo, il rosa è il più gettonato sui red carpet, sulle passerelle, agli eventi e non poteva non dominare anche nei look balneari e nei guardaroba delle vacanze.

in foto: abito Alex Perry

Elisabetta Gregoraci ha portato con sé a Santorini due mini dress rosa. Il primo è un abitino rosa chiaro con scollatura rotonda e dettagli cut-out che scoprono i fianchi di Reina Olga: costa 300 euro. Ha messo in valigia anche un vestitino di Alex Perry fucsia con profonda scollatura a cuore e fiocco sul décolleté. Costa 931 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali Gianvito Rossi color oro (da 650 euro) e borsa di Bottega Verde da 2200 euro, nella stessa nuance gold di pelle metallizzata e con iconico motivo intrecciato.