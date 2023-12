Le feste in bianco di Elisabetta Gregoraci: l’abito col maxi cut-out a cuore costa oltre mille euro Elisabetta Gregoraci ha detto no ai classici colori natalizi, per una serata in discoteca nel periodo delle festività ha puntato sul bianco: ecco tutti i dettagli del minidress col taglio cut-out sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci potrà pure essere lontana dalla tv italiana ma non per questo ha "abbandonato" i fan, anzi, continua a mantenere con loro un rapporto diretto sui social, dove documenta regolarmente tutta la sua quotidianità, dagli impegni lavorativi alle dolce serate col figlio Nathan Falco Briatore. Da qualche giorno a questa parte ha dato ufficialmente il via al periodo dell'anno che più preferisce, quello natalizio, e lo ha fatto con un enorme Babbo Natale piazzato accanto all'albero addobbato nella casa di Montecarlo. Ora per lei è arrivato il momento dei party con gli amici: ecco cosa ha indossato ieri sera per una festa in una delle discoteche più in voga della città in cui vive.

Il "bianco Natale" di Elisabetta Gregoraci

Ieri Elisabetta Gregoraci ha trascorso la serata al Twiga, il ristorante discoteca più lussuoso di Montecarlo, regolarmente frequentato da una clientela internazionale. Sui social ha condiviso diverse Stories dell'uscita in compagnia, dalla foto in primo piano ai piatti gustati ai video selfie in cui si è data al karaoke, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look scelto. La showgirl ha detto no ai classici colori natalizi, dal rosso all'oro, fino ad arrivare alla stampa tartan, a pochi giorni dalle feste ha puntato tutto su un candido bianco, dando prova del fatto che è una nuance perfetta anche nel periodo dell'anno in cui le temperature sono gelide.

Elisabetta Gregoraci col cut-out sul seno

Elisabetta Gregoraci con la scollatura a forma di cuore

Da sempre amante degli outfit sensuali e iper femminili, anche questa volta Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti col suo fascino. Per la serata al Twiga ha indossato un minidress bianco firmato Alex Perry, un modello fasciante, con le maniche lunghe, le spalline imbottite e il girocollo ma con un maxi cut-out a forma di cuore sul seno. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.330 euro ed è disponibile anche in nero e verde lime. Elisabetta ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per un ombretto luminoso e una linea di eye-liner molto marcata. Il suo "bianco Natale" non è forse super femminile?

