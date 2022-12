Ilary Blasi in versione studentessa: fa lezione d’inglese con gli occhiali da gatta Ilary Blasi si sta cimentando con delle lezioni di inglese. È trendy anche in versione studentessa, con gli occhiali più fashion del momento.

A cura di Giusy Dente

Come se la passa Ilary Blasi, mentre Francesco Totti porta avanti la sua nuova relazione con Noemi Bocchi? La coppia, tra le più amate del mondo dello spettacolo, si è detta addio questa estate dopo tante voci su presunti tradimenti da parte di entrambi. Il calciatore è felice assieme a un'altra donna e anche la conduttrice pare che non sia più single. È infatti stata paparazzata a Zurigo: ha trascorso un weekend con un imprenditore tedesco di nome Bastian. Le prime foto di coppia sono inequivocabili. Niente è ancora trapelato sui social della 41enne, che ultimamente è particolarmente attiva su Intagram. Sta condividendo maggiormente la quotidianità con fan e follower: non ci sta a passare per la moglie tradita inconsolabile, da qui la sua assidua presenza (secondo gli amici). Nelle Stories è solita mostrare i suoi acquisti, i look più trendy ma anche istantanee di normalità come una lezione di inglese.

Ilary Blasi in versione studentessa

Non si sa ancora nulla del futuro professionale di Ilary Blasi. La notizia della separazione con Francesco Totti è arrivata al termine dell'esperienza di conduzione a L'Isola dei Famosi, un reality che le ha dato molte soddisfazioni. La 41enne pare abbia deciso di prendersi una pausa, per dedicarsi unicamente alla famiglia e a se stessa: un anno sabbatico insomma. Ma potrebbe tornare in tv la prossima primavera, nuovamente alla conduzione del reality. Nel frattempo sta portando avanti normalmente la sua vita: trascorre molto tempo coi figli, questa estate ha viaggiato molto (Africa, Italia e Croazia), si sta dedicando come sempre alla palestra e all'attività fisica, visto che ama tenersi in forma.

Ma non è tutto: sta anche seguendo delle lezioni di inglese online. Il look da studentessa è caldo, comodo e casual: un maglioni blu a collo alto. Immancabili gli occhiali da vista, modello trendy e alla moda: i preferiti di Ilary Blasi sono quelli oversize, con montatura "da gatta". La conduttrice ne possiede un paio di Fendi: modello vintage con montatura gold e lenti quadrate. Questi, invece, sono occhiali cat-eye neri, che donano allo sguardo un tocco magnetico e accattivante. Anche nei momenti di studio, Ilary Blasi non rinuncia a essere alla moda.