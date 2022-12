I look per la festa di Capodanno 2023: come abbinare abiti e accessori di paillettes senza errori In cerca di un’idea dell’ultimo minuto per il veglione di San Silvestro? A Capodanno in fatto di stile tutto è concesso: via libera a oro, argento e strass seguendo poche semplici regole.

A cura di Beatrice Manca

Motivi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notte più divertente e spensierata dell'anno sta per arrivare: a Capodanno tutto è concesso, almeno in fatto di look. È l'occasione per tirar fuori quell'abito di paillettes che non avete mai occasione di indossare, gli stivali oro comprati e messi una sola volta o la giacca satinata che ha ancora il cartellino attaccato. Si entra nel 2023 brillando di luce propria: ecco alcune idee last minute per gli outfit del 31 dicembre (e gli errori da evitare).

Come creare un look scintillante per Capodanno

Capodanno è il momento giusto per giocare con tessuti preziosi e satinati, cristalli e paillettes. Un'idea semplice e di grande effetto è puntare su un abito lucente in lamé o ricamato di paillettes, perfetto per ballare tutta la notte. Oppure lasciatevi conquistare dai tono dell'oro e dell'argento, amatissimi in passerella: una giacca o un paio di pantaloni metallic sono la base perfetta per un look trendy e glamour per l'ultimo dell'anno. Un'ottima strategia è partire dagli accessori più stravaganti del vostro armadio, dalle borse di cristalli ai boots laminati, fino agli amatissimi crystal bra, e costruire da lì un look semplice e originale.

Desigual

Gli errori di evitare negli outfit di Capodanno

È vero che a Capodanno è concessa un po' di stravaganza, ma attenzione a non strafare. Le tinte luminose e gli accessori di cristalli sono pezzi forti che "rubano la scena": meglio sceglierne uno solo e lasciare il resto su toni neutri. Sopra all'abito di paillettes, per esempio, niente di meglio che un cappotto oversize nero, con calze velate e sandali neri minimal. Mai mischiare due fantasie o due toni scintillanti, come oro e argento, o un top in lurex su un paio di pantaloni di cristalli. Stivali e scarpe preziosi sono perfetti per accendere un outfit minimal, con blazer nero o un classico tubino. L'equilibrio è l'unica regola, per il resto via libera al divertimento!

Leggi anche Paola Turani svela il look di Capodanno: brilla vestita di paillettes con la schiena nuda