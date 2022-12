Abiti per Capodanno 2023: i vestiti di paillettes, velluto e cristalli per la notte di San Silvestro La notte di Capodanno è fatta per brillare e divertirsi. Ecco le idee look da copiare all’ultimo minuto per un outfit glamour di tendenza, perfetti dalla serata in disco alla cena tra amici.

da sinistra BCBGMAXAZRIA, About You by Katy Perry, Desigual, Hervé Léger su Zalando

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Capodanno è alle porte ed è ora di mettere a punto gli ultimi dettagli per la serata più spensierata dell'anno, quella in cui ci lascia alle spalle l'anno che è stato e si brinda al futuro con amici e persone care. Se non avete ancora scelto l'outfit giusto, niente paura: ecco le idee look direttamente dalle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 che vi faranno brillare tra paillettes, cristalli e rosso portafortuna.

Il vestito di paillettes per l'ultima notte dell'anno

Se avete un abito di paillettes nell'armadio è il momento di tirarlo fuori: al Veglione si può (anzi si deve) osare con luce, cristalli e paillettes. Un abito sequin scivolato è tutto ciò di cui avete bisogno per essere le regine della serata: da abbinare rigorosamente a accessori minimal e maxi coat nero per lasciarlo risplendere.

Desigual

L'abito rosso per Capodanno

È il colore portafortuna per eccellenza ed è obbligatorio avere almeno un capo in tinta addosso: perché non assicurarsi il pieno di buona sorte vestendosi interamente di rosso? Non per niente le passerelle hanno eletto il rubino colore di stagione, garantendoci un total look fortunato per Capodanno.

Leggi anche Giulietta con la gonnellina tartan: è il primo Natale con Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

AndreAdamo

Il tailleur pantalone per San Silvestro

Raffinato, elegante e con un tocco di mistero: se non sapete cosa indossare a Capodanno, puntate su un tailleur pantalone da indossare con scarpe lucenti, maxi gioielli e un crystal bra per le più audaci. I modelli perfetti per un party? Dal classico nero ai dettagli satinati, fino ai completi oversize da indossare con un top gioiello.

Bottega Veneta

Il tubino aderente per Capodanno

Un classico con cui è impossibile sbagliare: per i look dell'ultimo minuto niente di meglio di un tubino nero aderente. Perfetto per il veglione elegante al ristorante come per la cena tra amici, quest'anno la tendenza è indossarlo con lunghi guanti o stivali cuissard lucenti.

Roberto Cavalli

L'abito di velluto per il 31 dicembre

La tendenza più sofisticata dell'inverno? Il velluto! Un abito aderente in velluto è il perfetto compromesso tra eleganza e comfort. Si indossa con calze ton sur ton e accessori sparkling e ha un vantaggio: non vi farà soffrire il freddo!

Blumarine

Il vestito con cristalli per la notte del 31

A Capodanno esiste un unico dress code: brillare! Se non amate le paillettes provate con un abito ricamato di cristalli, la tendenza più scintillante dell'inverno, perfetta per ballare in discoteca fino all'alba. Serata casual? Puntate su un accessorio tempestato di strass o su un paio di pantaloni con i cristalli.

GCDS

L'outfit viola a Capodanno 2022

Il colore più originale per la sera del 31? Dimenticate il rosso o l'oro e puntate sul viola, misterioso e affascinante, con un abito monospalla o un paio di pantaloni in lamé. Non solo è il colore più gettonato sulle passerelle 2023, è anche un potente simbolo di spiritualità e rinascita, perfetto per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.