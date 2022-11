Come abbinare il viola, il colore moda dell’Autunno/Inverno 2022-23 Intenso e misterioso, il viola ha conquistato le passerelle invernali e le star: i look da cui prendere ispirazione e gli abbinamenti di tendenza da provare.

A cura di Beatrice Manca

Carolina Herrera, Ermanno Scervino, Alberta Ferretti

Misterioso, affascinante, ricercato: il viola è tra i colori moda dell'Autunno/Inverno 2022-23. Le passerelle hanno incoronato il viola bold la tinta must della stagione, ma nella vita di tutti i giorni il viola viene spesso considerato impegnativo o difficile da portare. Al bando la superstizione: con i giusti abbinamenti vi innamorerete di questo colore magnetico, intenso e luminoso, perfetto di giorno e di sera. La prova? Il viola ha conquistato anche le star: Selena Gomez ha sfoggiato un abito ametista per la prima del documentario My Mind and Me, mentre Chiara Ferragni ha scelto un completo color melanzana per visitare Petra.

Il viola sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

Il very Peri, il colore Pantone del 2022, invade le passerelle, da Ermanno Scervino a Givenchy. Se vi sentite superstiziose e cercate un colore più luminoso puntate sul viola ametista proposto da Luisa Spagnoli, Gucci e VTMNTS. Bottega Veneta sceglie un viola brillante per scarpe e accessori, mentre Elie Saab tinge gli abiti da sera di calde sfumature di orchidea, quasi magenta.

L’abito viola di Elie Saab

Più intenso e misterioso il viola proposto da Versace per abiti aderenti come un guanto e look full colour, mentre Alberta Ferretti sceglie il viola gelso per abiti lunghi e solenni, ultraterreni.

L’abito viola di Alberta Ferretti

Come abbinare il viola bold per la moda dell'autunno 2022

Luminoso e intenso, il viola ametista è perfetto per look monocromatici, dove una sola nuance è protagonista dalla testa ai piedi. Altrimenti si può spezzare con una tinta neutra, come il bianco panna, il grigio perla o, nelle occasioni più casual, il denim.

VTMNTS

Il viola Very Peri è perfetto nelle palette autunnali, dal cammello al rosso sangue (provare per credere) mentre nelle nuance più accese, tendenti al fucsia, è perfetto per un look ton-sur-ton con sfumature più delicate di glicine, lilla o lavanda.

Versace

Se vi sentite in vena di osare, provate il viola bold con tinte altrettanto accese, come il nero, il blu cobalto o il verde pavone: il segreto per non sbagliare è mixare bene i tessuti, in modo da trovare un'armonia d'insieme. Sofisticato in versione tailleur, raffinato per un abito sottoveste, glamour per gli accessori: il viola è decisamente il colore dell'anno, un ottimo alleato di stile per brillare in inverno.