Selena Gomez è una dea in viola: alla prima del suo documentario sceglie il colore must dell’autunno Selena Gomez ha lanciato il suo documentario My Mind & Me, la prima è andata in scena ieri sera a Hollywood ed è stata un successone. Ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere la protagonista, apparsa meravigliosa in un lungo abito viola, il colore must del momento.

A cura di Valeria Paglionico

I problemi di salute mentale non devono più essere considerati un tabù e a dimostrarlo sono le numerose star che sui social non esitano a raccontare le proprie esperienze. L'ultima ad averlo fatto è stata Selena Gomez in My Mind & Me, il suo documentario presentato ieri sera a Hollywood e che sarà in streaming su Apple TV+ a partire da venerdì 4 novembre. L'opera è nata nel 2015 dopo che la popstar ha collaborato con il regista Alek Keshishian per il videoclip di Hands to Myself, è stato proprio in quel momento che i due hanno pensato di realizzare qualcosa di unico e autentico, capace di mostrare il lato più vulnerabile della cantante. Dopo 6 anni la pellicola è stata portata a termine: Selena si è messa a nudo, parlando dei suoi problemi di salute, dal lupus al bipolarismo, dei mille impegni professionali e della tumultuosa vita amorosa. Oggi la Gomez ha cambiato stile di vita, ha modificato le sue priorità e soprattutto si prende più cura di se stessa.

Selena Gomez segue il trend del viola

Ieri sera è andata in scena la prima di My Mind & Me in occasione dell'American Film Institute Festival. L'evento si è tenuto al TCL Chinese Theatre di Hollywood e le star che vi hanno preso parte sono state moltissime, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere la protagonista Selena Gomez. L'avevamo lasciata sul red carpet in compagnia della "ex" nemica storica Hailey Bieber e oggi la ritroviamo in versione dea alla presentazione del suo documentario. Per un'occasione tanto attesa ha puntato sul colore must dell'autunno, il viola acceso e brillante, apparendo meravigliosa e glamour di fronte i fotografi presenti alla serata.

Selena Gomez in Rodarte

Chi ha firmato l'abito viola di Selena Gomez

Selena Gomez ha indossato un sinuoso abito di seta total violet di Rodarte, un sinuoso modello slip dress che le ha fasciato con sensualità la silhouette. La sua particolarità? Aveva la scollatura monospalla, da un lato con la spallina sottile, dall'altra con una maxi ruches che dava vita a un effetto mantello. Per completare il tutto ha scelto degli accessori scintillanti, dalle mules col tacco di Paris Texas alla clutch bag di Jimmy Choo, fino ad arrivare agli orecchini pendenti: tutti erano tempestati di cristalli. Per quanto riguarda l'acconciatura, la cantante ha optato per un raccolto bon-ton, mettendo così in risalto il trucco smokey eyes molto marcato. In quante prenderanno ispirazione dal suo look viola per l'autunno?