Le borse da indossare a Capodanno 2023: mini, luccicanti o in vernice, i must per il 31 dicembre Rosso portafortuna, oro o classico total black: le borse di tendenza da sfoggiare la notte di San Silvestro.

La notte di Capodanno è dietro l'angolo: qualcuno la trascorrerà cenando con la dolce metà, altri brindando con gli amici o ballando tutta la notte in piazza o in discoteca. Qualunque sia il vostro programma per il veglione, serve il look adatto. Una volta scelto l'outfit per San Silvestro è il momento di pensare agli accessori. Questa è la serata giusta per osare con abiti scintillanti, scarpe da fiaba e – perché no – qualche piccolo portafortuna. Cercate un'ispirazione last minute? Dal rosso scaramantico alle clutch gioiello, ecco le borse di tendenza che vi accompagneranno nel 2023!

La borsa viola per Capodanno

Se cercate una borsa originale per Capodanno dimenticatevi oro e argento e puntate sul viola, il colore moda dell'inverno 2023. Una minibag nel colore dell'ametista si abbina perfettamente agli outfit dai toni neutri, all'argento e al rosso natalizio.

La clutch rigida per Capodanno

Se avete in programma una serata speciale e prevedete di sfoggiare un abito lungo, lasciate a casa handbag e borse a spalla. La soluzione più elegante è una clutch rigida da tenere in mano, abbinata al vestito o in toni gioiello.

La borsa gioiello per Capodanno

L'imperativo a Capodanno è brillare e gli accessori, si sa, sono fatti per giocare e aggiungere un tocco stravagante anche al più semplice degli outfit. Concedetevi il piccolo lusso di una borsa in colori gioiello, oro o argento, per illuminare il look dell'ultimo dell'anno.

La tracollina in pelle black da indossare a Capodanno

Se prevedete una serata fuori casa – in piazza o in discoteca – l'alleata perfetta è la borsa a tracolla nel classico nero. Minimal e pratica, lascia le mani libere e sta bene praticamente con tutto, dal cappotto furry all'abito scintillante.

La borsa rossa per Capodanno

Obbligatorio a San Silvestro indossare almeno un capo rosso portafortuna: perché non sfoggiare sulla borsa color rubino? Ravviva il cappotto nero, è spiritosa ed è tra i modelli di tendenza dell'inverno 2023, da indossare anche dopo le feste per tutto l'inverno!

La borsa mini effetto cocco per Capodanno

Un classico senza tempo? La borsa con stampa coccodrillo, in versione cruelty free, è perfetta se avete in programma una serata al ristorante o una festa elegante. Il modello su cui puntare è mini, con i manici corti e la tracolla, da abbinare al cappotto e sfoggiare ancora e ancora, fino all'arrivo della bella stagione.

La pochette metallic da indossare a Capodanno

Se per la sera di Capodanno avete in mente un tubino nero o un tailleur pantalone, aggiungete un tocco glamour con una pochette metallic da tenere in mano, in perline o cristalli. L'idea in più? La manicure scintillante abbinata.

La mini bag a sacco per Capodanno

Per aggiungere un tocco retrò all'outfit per il Veglione provare una mini bag a forma di sacco, in velluto o in vernice. Ha le dimensioni ideali per contenere smartphone, chiavi di casa e rossetto rosso per il bacio di mezzanotte e si abbina perfettamente con qualunque outfit, dall'abito in paillettes al completo in velluto elegante.