Francesca Sofia Novello, tocco audace al tailleur: sotto alla giacca indossa solo il reggiseno Francesca Sofia Novello ha scelto un look scintillante con preziosi gioielli. Ha “rivisitato” il tailleur in chiave più audace, con reggiseno di pizzo in vista.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello in Stella McCartney, indossa gioielli Chopard

Serata di gala per Francesca Sofia Novello, che è stata ospite di Chopard. La modella ama molto i gioielli della prestigiosa Maison, che ha scelto in diverse occasioni importanti. Li ha sfoggiati durante una serata di beneficenza a Milano un anno fa. Ma non solo. Il brand l'ha accompagnata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove di recente ha sfilato sul red carpet illuminata dalle creazioni del brand. Erano del prestigioso marchio anche i gioielli indossati all'edizione 2021 della kermesse, a cui ha partecipato poche settimane dopo l'annuncio della gravidanza. Per la Chopard Night ha scelto un outfit glamour, decisamente diverso da quello rock e grintoso con cui ha festeggiato il compleanno: ha da poco compiuto 29 anni.

Francesca Sofia Novello con reggiseno Pinko in vista

Il look nero e argento di Francesca Sofia Novello

La Maison svizzera di alta gioielleria e orologeria ha inaugurato una nuova boutique al numero 25 di Montenapoleone (Milano). Ma ha aperto le sue porte anche il Caffè Chopard, allestito presso il Grand Hotel et De Milan e visitabile fino al 28 ottobre. Veranda e sala interna sono interamente dedicati alla prestigiosa Maison: gli spazi ne riprendono le atmosfere, i colori iconici, gli elementi più rappresentativi.

Francesca Sofia Novello in Stella McCartney, indossa gioielli Chopard

Velluto blu e dettagli oro trovano spazio sotto a un soffitto fiorito, mentre tutt'intorno alle pareti dei quadri raffigurano i gioielli più preziosi del brand, quelli che ne hanno fatto la storia. Alla Chopard Night dell'inaugurazione era presente anche la compagna di Valentino Rossi. Ha partecipato con un look scintillante e femminile.

Leggi anche Il tailleur diventa sexy, ora si indossa senza reggiseno come Emily Ratajkowski

in foto: giacca Stella McCartney

La modella ha scelto un tailleur di Stella McCartney: il completo fa parte della collezione Autunno-Inverno 2022. La giacca monopetto nera ha le spalle leggermente imbottite, chiusura con un solo bottone centrale, revers classici. Il capo è impreziosito da scintillanti dettagli gessati color argento, riproposti anche sui pantaloni abbinati. La giacca sul sito ufficiale della Maison costa 1295 euro. I pantaloni sartoriali costano invece 650 euro.

in foto: pantaloni Stella McCartney

All'elegante outfit, la modella ha aggiunto un tocco audace. Ha indossato la giacca con reggiseno in vista. Si tratta di un capo della linea lingerie di Pinko: reggiseno a triangolo in pizzo jacquard con motivo pattern Love Birds all-over, spalline sottili regolabili con piccolo fiocco e fascia elastica logata sul torace. Costa 75 euro. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté nere, stesso colore della borsa. Non potevano certo mancare i preziosi gioielli Chopard. Ma a questi ultimi ha aggiunto anche un bracciale dall'enorme valore affettivo. Si tratta del braccialetto rigido col nome della figlia Giulietta.

in foto: reggiseno Pinko

Reggiseno in vista: è il trend da copiare

Il reggiseno in vista sotto a giacche e blazer è il trend del momento, che amano le celebrities. Elodie alla Festa del Cinema di Venezia ha ritirato il suo premio proprio con questo outfit: completo viola abbinato a lingerie in mostra. Stessa scelta anche per Elettra Lamborghini a un evento fashion targato Tezenis, dove ha puntato tutto sul décolleté. Focus sul push-up anche per Elisabetta Gregoraci, quando è arrivata al Festival del Cinema di Venezia: un outfit vedo-non vedo decisamente audace. Anche Giorgia Soleri ha scelto il reggiseno griffato sul red carpet della stessa kermesse. Cristina Marina ha puntato tutto su qualcosa di audace, ma glamour al tempo stesso: un reggiseno di cristalli. Insomma, è questo il trend tutto da copiare nei prossimi mesi per essere alla moda.