Francesca Sofia Novello sul red carpet dopo il parto: a Venezia sfila con l’abito di paillettes Un anno fa Francesca Sofia Novello arrivò a Venezia con il pancione: quest’anno sfila con un abito da vera sirena, più glamour che mai.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Esattamente un anno l'avevamo vista alla Mostra del cinema di Venezia radiosa con il pancione: Francesca Sofia Novello oggi torna al Festival da mamma, luminosa e glamour in un abito fasciante con rouches di tulle sulla scollatura. A marzo la modella è diventata mamma per la prima volta di Giulietta, nata dalla relazione con Valentino Rossi (che sogna già un fratellino per Giulietta). Intanto però Francesca Sofia Novello si gode la maternità ed è più glamour che mai.

Francesca Sofia Novello torna a Venezia

Esattamente un anno fa Francesca Maria Novello incantava la laguna con un abito monospalla nero che mostrava il pancino: all'epoca aveva da poco annunciato la gravidanza e non si conosceva ancora il sesso del nascituro. Dal momento della nascita, poi, Giulietta è stata una piccola "compagna di vestiti" della madre: sui social Novello pubblica tenere foto con look matchy-matchy madre figlia. Oggi, a un anno di distanza, la modella torna a Venezia: per l'arrivo ha scelto un minidress nero a maniche lunghe, firmato Luisa Spagnoli, fitto di ricami scintillanti. La silhouette aderente del vestito era sottolineata da una maxi cintura con fibbia dorata che richiama i bracciali massicci ai polsi.

Francesca Sofia Novello in Luisa Spagnoli

Per la sera, invece, la compagna di Valentino Rossi ha fatto una scelta glamour all'insegna del colore. Francesca Sofia Novello ha sfilato sul red carpet del film L'Immensità con un abito aderente di Rami Al Ali lungo fino alle caviglie, impreziosito da paillettes sui toni del rosa e da un bouquet di tulle sulla scollatura.

Leggi anche Le foto di Harry Styles al Festival di Venezia 79

Francesca Sofia Novello indossa Rami Al Ali

La modella ha completato il look con sandali Jimmy Choo e gioielli Chopard. In un red carpet dominato dagli abiti total black, Francesca Sofia Novello brillava per la scelta colorata: anche la piccola Giulietta, scommettiamo, sarà innamorata dall'abito rosa della madre!