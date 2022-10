Elettra Lamborghini rilancia il completo gessato: lo indossa col reggiseno a vista e i cristalli Elettra Lamborghini ha preso parte a un evento fashion organizzato da Tezenis ieri sera e per l’occasione ha curato il look nei minimi dettagli. Ha rilanciato il completo gessato ma lo ha portato col reggiseno in vista e i cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è più attiva che mai sul fronte lavorativo: oltre a scalare le classifiche con le sue hit, appare anche spesso in tv e, come se non bastasse, viene invitata di frequente agli eventi glamour e fashion. Certo, ha preso le distanze dalla sorella Ginevra che l'ha più volte messa in ballo durante l'esperienza al GF Vip 7, ma non per questo ha rinunciato al mondo dello spettacolo. Ieri sera, ad esempio, ha partecipato a una sfilata di Tezenis e per l'occasione ha curato il look nei minimi dettagli. Ha puntato sul trend della moda mannish ma lo ha declinato in modo iper sensuale con un tailleur gessato portato con il reggiseno in vista e i cristalli intorno al collo.

Il tailleur gessato di Elettra Lamborghini

Quale migliore occasione di un evento di moda per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Elettra Lamborghini che, dopo aver incantato il pubblico in un sinuoso abito dark, ha puntato ancora una volta sul total black. All'evento Tezenis ha infatti indossato un tailleur gessato a fondo nero ma con le righine in argento glitterato, un modello con pantaloni a vita alta dal taglio classico e giacca aderente e avvitata. Niente camicia o crop top, l'ereditiera ha completato il tutto con un semplice reggiseno nero a triangolo che ha messo in risalto il décolleté esplosivo. Non è mancato un ulteriore tocco scintillante con una maxi collana tempestata di cristalli silver a cascata.

Elettra Lamborghini con la collana di cristalli a cascata

Elettra Lamborghini indossa le slingback griffate

Il dettaglio che in pochi hanno notato è che Elettra ha arricchito il look con un accessorio iconico e griffato. Di cosa si tratta? Delle slingback J'Adior di Dior, ovvero i décolleté col tallone scoperto e il cinturino decorato col fiocco a contrasto e il logo della Maison.

Le slingback J’Adior di Dior

Quanto costano? Sul sito ufficiale del marchio vengono vendute a 890 euro sia nella versione col tacco a spillo che in quella col tacco medio. Capelli sciolti leggermente ondulati, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: ancora una volta la Lamborghini ha dato prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.