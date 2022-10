Elettra Lamborghini sexy in nero: l’abito con dettaglio in pizzo lascia la schiena nuda Tubino aderente total black, con maxi scollatura, dettaglio in pizzo e schiena nuda: è il nuovo sexy look di Elettra Lamborghini.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Grina’s Atelier

Il 6 ottobre è il giorno del ritorno di Elettra Lamborghini in tv. Andrà infatti in onda la seconda stagione dello show comico Only Fun, condotto assieme ad Andrea Pisani e Luca Peracino dei PanPers. Questo impegno televisivo fa seguito a un periodo denso di lavoro, per la 28enne, che è stata indiscussa protagonista dell'estate musicale col tormentone Caramello. Ha portato il brano in concerto in tutta Italia per settimane, concedendosi solo pochi momenti di pausa assieme al marito Afrojack. Sui social, la 28enne continua ad aggiornare fan e follower sulla sua quotidianità lavorativa.

Elettra Lamborghini torna sui social

Elettra vuole che si parli di lei unicamente per il suo lavoro, difatti ha scelto di non intervenire pubblicamente sulla questione sollevata dalla sorella Ginevra all'interno del Grande Fratello Vip. Ha già chiarito di non aver intenzione di fare teatrini nei salotti televisivi e di confidare molto su chi la conosce davvero e le vuole bene. Proprio mentre si sollevava la bufera, la 28enne ha scelto il silenzio e si è eclissata anche dai social.

Elettra Lamborghini in Grina’s Atelier

Ha scelto di non mostrarsi e di prendersi una pausa, una sorta di periodo "detox", per poi fare ritorno solo dopo una settimana. Nessun commento su sua sorella Ginevra e su ciò che ha detto di lei nella Casa. Si è invece mostrata nel backstage del suo ultimo impegno lavorativo, mentre è alla fase trucco in un camerino. E anche in seguito, ha continuato ad aggiornare i fan solo sulla sua quotidianità lavorativa, senza alimentare pettegolezzi.

Elettra Lamborghini in Grina’s Atelier

Il look sexy di Elettra Lamborghini

Dopo il sexy tubino celeste con maxi scollatura, Elettra Lamborghini si è nuovamente mostrata in camerino, in fase di preparazione. Il look sportivo, composto da crop top bianco e pantaloni larghi scuri, ha ben presto lasciato il posto a un altro outfit seducente, in perfetto stile Lamborghini. La 28enne ama indossare jumpsuit, body, abiti aderenti.

Elettra Lamborghini in Grina’s Atelier

La scelta è infatti caduta su un tubino nero che enfatizza il punto vita e i fianchi, con schiena nuda e dettaglio in pizzo. È una creazione firmata Grina's Atelier, il brand della giovane designer Grina Shehaj di cui ha già indossato le creazioni. Suo, per esempio, era il look total black con dettaglio gioiello sulla scollatura a forma di serpente, sfoggiato di recente a un evento. La Twerking Queen non si smentisce mai!