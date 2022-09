Elettra Lamborghini torna sui social dopo una settimana detox: pantaloni leopardati e reggiseno nude Elettra Lamborghini non vuole sapere nulla della sorella Ginevra (attualmente alle prese col GF Vip 7) e, dopo una settimana di social detox, è tornata a mostrarsi nelle Stories. L’ereditiera è apparsa in splendida forma in pantaloni leopardati e reggiseno nude nel backstage di uno shooting.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è finita al centro dell'attenzione dei media da qualche settimana a questa parte, il motivo? La sorella Ginevra, una delle concorrenti rinchiuse nella casa del Grande Fratello Vip 7, ha più volte parlato di lei e del controverso rapporto familiare arrivato al capolinea. Dopo essersi presa una pausa detox dai social, qualche giorno fa l'ereditiera ha rotto il silenzio, facendo riferimento al fatto che non ha alcuna intenzione di essere coinvolta in questo teatrino. Oggi, inoltre, è tornata sul set e non ci ha pensato su due volte a immortalarsi in camerino alle prese con i preparativi. A giudicare dalla forma fisica mozzafiato che sfoggia, la diatriba con la sorella sembra non toccarla affatto

Elettra Lamborghini alle prese col make-up

Archiviata la questione Ginevra e GF Vip, Elettra Lamborghini è tornata a lavorare e lo ha fatto con la sensualità e con lo stile che da sempre la contraddistinguono. Sebbene nell'ultima settimana avesse evitato di mostrarsi sui social (probabilmente proprio per non far parlare di lei al reality di Canale 5), ora il periodo "detox" è terminato e ne ha approfittato per documentare il dietro le quinte del suo ultimo impegno lavorativo. L'ereditiera si è immortalata in camerino mentre il suo staff di make-up artisti la trucca: così facendo, non ha avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone prima di arrivare sul set.

Elettra Lamborghini alle prese col make–up

Il look da lavoro di Elettra Lamborghini

Il look sfoggiato per l'occasione? Sebbene fosse in versione casual, Elettra è riuscita lo stesso a distinguersi per sensualità. Ha infatti indossato un paio di pantaloni della tuta leopardati (dunque coordinati al suo maxi tatuaggio sul fondoschiena) e ha completato il tutto con un semplice reggiseno nude che ha messo in risalto sia il décolleté procace che gli addominali scolpiti. La Lamborghini si è poi coperta le spalle con una felpa col cappuccio e non ha esitato a mostrare il risultato finale dei preparativi. Cosa sfoggerà per lavorare? Un abito a tubino fasciante e scollato color celeste e un'acconciatura leggermente ondulata e tirata dietro l'orecchio sinistro.

