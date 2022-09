Giorgia Soleri a Venezia 79: sul red carpet sfila con le zeppe di cristalli e il reggiseno in vista Giorgia Soleri è stata tra le protagoniste della seconda giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ha partecipato alla prima del film Bardo. Ha puntato sul trend della moda mannish con un tailleur con i cristalli coordinato alle maxi zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta entrando nel vivo: dopo la serata inaugurale di mercoledì, anche ieri le star hanno continuato a sfidarsi a colpi di stile sul red carpet. Ad "aprire le danze" sono state Cate Blanchett e Georgina Rodriguez, che alla prima première della serata hanno sfoggiato rispettivamente un completo bouquet e un sinuoso abito total black col maxi spacco. In tarda serata è stato il turno del film Bardo, alla cui anteprima ha partecipato anche un volto noto dei social: Giorgia Soleri. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, attivista e influencer, è ormai diventata una celebrità e non sorprende che abbia sfilato come una diva in total black con giacca e zeppe tempestate di cristalli.

Giorgia Soleri col tailleur a Venezia 2022

L'avevamo lasciata col completo gessato alle prese con un convegno a Cortina, oggi ritroviamo Giorgia Soleri sul red carpet di Venezia alla prima di Bardo. Per l'occasione non ha rinunciato al trend della moda mannish ma ha sfoggiato un tailleur decisamente più appariscente del precedente. Si è affidata all'esuberanza di Moschino, che ha firmato per lei un look total black dai dettagli scintillanti. L'attivista ha indossato un paio di maxi pantaloni palazzo e una giacca avvitata con le maniche a palloncino ricamate con paillettes e cristalli total silver. La scollatura del blazer ha lasciato intravedere il reggiseno di pizzo in tinta con l'elastico logato.

Giorgia Soleri in Moschino

Le maxi zeppe di Giorgia Soleri

Per completare il tutto la Soleri ha scelto degli altri accessori scintillanti coordinati alla giacca, dagli orecchini di diamanti alle scarpe con la maxi zeppa ricoperta di cristalli. Certo, per la maggior parte del tempo le calzature sono state coperte dai pantaloni, ma nel momento in cui ha sfilato ha lasciato intravedere i brillanti sul plateau. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una coda alta e ondulata con la frangetta e dei ciuffi laterali lasciati liberi, così da mettere in risalto il make-up semplice ma con una linea di eye-liner doppia e definita. Giorgia non è forse pronta per fare concorrenza alle star internazionali?