Giorgia Soleri col completo gessato in montagna: “Non esiste il troppo ma solo gente che non è pronta” Giorgia Soleri ha tenuto un discorso sulla vulvodinia a un convegno organizzato dall’organizzazione no profit TEDxCortina. Nonostante l’evento fosse “ad alta quota”, non ha rinunciato allo stile glamour e sui social a spiegato il motivo che l’ha spinta a fare quella scelta fashion.

Giorgia Soleri non è semplicemente la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è soprattutto influencer e attivista femminista determinata e impegnata sul piano sociale, soprattutto quando si parla di vulvodinia, malattia a cui ha dato moltissima visibilità dopo averne sofferto per anni. Qualche giorno fa è stata invitata dall'organizzazione no profit TEDxCortina a tenere una conferenza sul tema e, al motto di “L’essere umano non può essere senza limiti: l’unica strada è accogliere i propri limiti e le proprie fragilità per trasformarli in punti di forza”, ha spiegato che la condivisione è l'arma più potente per combattere una malattia così poco conosciuta ma decisamente debilitante.

L'intervento di Giorgia Soleri si è tenuto "ad alta quota" tra le montagne di Cortina ma non per questo l'influencer ha rinunciato allo stile glamour. Ha puntato sul trend della moda mannish sfoggiando un completo gessato nero con le micro righine bianche firmato Gavor. Ha abbinato pantaloni palazzo e giacca oversize a un bustier strapless strutturato sempre gessato ma la cosa particolare è che quest'ultimo non è dello stesso brand del tailleur, la Soleri lo ha acquistato l'hanno scorso in uno dei negozietti di Camden Town, a Londra. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di stivaletti di pelle nera di altezza media.

La scelta di stile di Giorgia Soleri non sarebbe potuta essere più glamour, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la didascalia usata accanto alle foto dell'evento condivise sui social. L'attivista ha infatti scritto: "Completo gessato, corpetto e tacchi a 2255m perché come dice il mio amico Andrea “Non esiste il too much, esiste solo gente who is not ready”. Insomma, Giorgia se ne frega delle etichette, delle convenzioni e del dress code, si sente libera di dare sfogo al suo stile fashion in qualsiasi occasione, anche "ad alta quota".