Filippa Lagerback, trekking in famiglia col maglione natalizio: è un regalo della figlia Stella Filippa Lagerback è una fan dei Christmas Jumper. Ha indossato il tradizionale maglione natalizio anche per la giornata di trekking con la famiglia.

A cura di Giusy Dente

Data la comune passione per trekking ed escursioni e forse complici gli eccessi culinari natalizi, Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono concessi una lunga pausa rilassante nella natura. I due amano molto stare all'aria aperta e spesso testimoniano sui social le loro avventure, condividendo con fan e follower i percorsi e sentieri scelti per le loro passeggiate. Risale per esempio al mese scorso il giro del sole e della luna ad Agra, sul lago Maggiore. Stavolta hanno invece scelto i dintorni di Varese.

La gita natalizia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari

"Varese the place to be": con questo hashtag Filippa Lagerback ha raccontato ai suoi fan e follower la giornata di trekking che si è concessa con Daniele Bossari. Assieme a loro anche la figlia Stella Bossari e il fedele cane Whisky, sempre presente in queste occasioni. I due amano stare all'aria aperta, scoprire posti nuovi assieme alle persone care.

Amano i paesaggi e il contatto con la natura incontaminata. Stavolta hanno scelto i dintorni di Varese godendosi le cime innevate in lontananza, i boschi, la temperatura mite. Per la lunga passeggiata la conduttrice non ha resistito al fascino del Christmas Jumper che in questo periodo festivo è diventato un must irrinunciabile.

Quanto costa il maglione natalizio di Filippa Lagerback

Il Christmas Jumper (il tradizionale maglione natalizio) è diventato un capo irrinunciabile, da indossare assolutamente nei giorni di festa: è talmente gettonato da avere persino una giornata dedicata! Influencer e celebrities amano sfoggiarli, magari inserendolo in look di coppia e coordinati ed è gara a chi trova il più strano, bizzarro e originale. Tra renne, fiocchi di neve e Babbi Natale, ne esistono di ogni tipo.

in foto: maglione Oysho

Filippa Lagerback, dopo quello rosso tradizionale, ha puntato sul simbolo per eccellenza di dicembre: l'albero di Natale addobbato. Il modello indossato per la giornata di trekking è di Oysho e costa 71 euro: è realizzato in maglia grossa con scollo tondo, rifiniture a costine, maniche lunghe e motivo jacquard con albero di Natale. Sui social Filippa Lagerback ha rivelato che si tratta del regalo di Natale di sua figlia Stella, che quindi ha immediatamente indossato dopo averlo scartato.