Filippa Lagerback rilancia il cappotto teddy: look “da orsetto” con borsa griffata Il cappotto teddy è perfetto per stare al caldo, ma con stile: ha scelto Filippa Lagerback, per un look colorato e sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

Per affrontare la stagione fredda con stile, il cappotto è il capo essenziale da tenere nell'armadio. Non può mancare nel guardaroba autunnale e invernale: perfetto per contrastare sia i primi freddi che nelle giornate più gelide. Le passerelle 2022-23 hanno fatto proposte per ogni occasione ed esigenza: dal modello oversize a quello furry, da quello colorato all'intramontabile cammello, con o senza cintura in vita. Ha scelto il suo anche Filippa Lagerback.

Filippa Lagerback fan del cappotto

Il guardaroba delle celebrities e delle influener ha come capo must have, in questo periodo, il cappotto. Non può mancare, per ripararsi dal freddo con stile ed eleganza, per dare al look un aspetto fashion. Ma non è detto che si debba puntare necessariamente su un outfit glamour da diva: il cappotto è perfetto anche per occasioni più casual e informali, magari in tinte accese o vitaminiche.

Qualche anno fa spopolava ovunque il Teddy, il cappotto nella variante crop o lunga andato letteralmente a ruba. Lo ha rispolverato Ilary Blasi nella vacanza a Zurigo col nuovo fidanzato Bastian. Lo ha indossato Alessandra Amoroso sulla neve. E lo ha scelto anche Filippa Lagerback. La conduttrice ha scelto un modello lungo doppiopetto in colore carta da zucchero. Lo ha prima inserito in un look total white, con cappellino rosa.

Poi lo ha abbinato a stivaletti neri, jeans e immancabile maglione rosso natalizio. In questi giorni i Christmas Jumper sono i più gettonati negli outfit condivisi sui social, sono la moda che piace a tutti. Per completare l'outfit ha aggiunto anche una inconfondibile borsa di lusso, firmata Roger Vivier. Si tratta di un modello colorato e sbarazzino in denim, la Viv' Choc Funky blu.

in foto: borsa Roger Vivier

È una creazione iconica della Maison, impreziosita da vivaci greche ricamate e profili in crochet. Immancabile la caratteristica fibbia bombata in metallo lucido con logo Roger Vivier in rilievo sulla tasca posteriore. Sul sito ufficiale del marchio costa 2700 euro ed è il tocco di freschezza in più perfetto da abbinare al teddy giovanile e colorato.