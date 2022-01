Alessandra Amoroso segue il trend dei teddy bear: sulla neve indossa solo cappotti pelosi Alessandra Amoroso sta trascorrendo qualche giorno sulla neve prima di tornare alla normale routine lavorativa e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei must-have di stagione: il cappotto teddy bear: ecco i dettagli dei look da montagna della cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 sarà un anno particolarmente ricco per Alessandra Amoroso e non solo perché, come tutti, spera che la pandemia diventi solo un lontano ricordo, così da tornare a esibirsi senza limiti e restrizioni. La cantante si sta preparando a due progetti speciali: il suo duecentesimo concerto a San Siro (previsto il 13 luglio) e l'esperienza nei panni di conduttrice a Suite 102.5 su RTL 102.5. Per arrivare carica ai molteplici impegni che l'attendono, ha pensato bene di concedersi una vacanza sulla neve: tra relax, sci e meravigliosi paesaggi di montagna, ha sfoggiato anche degli adorabili capi teddy bear.

I look da montagna di Alessandra Amoroso

Cosa sta indossando Alessandra Amoroso durante la sua vacanza in montagna? Al di là dei completi per sciare con pantaloni tecnici e giacche a vento, la cantante adora le giacche e le felpe teddy bear, quelle pelose in pieno stile orsetto considerate un vero e proprio must nella stagione invernale. Ne ha di diversi tipi, dalla versione classica color biscotto a quella bordeaux di Robe di Kappa con la zip frontale e il cappuccio, l'importante è che siano morbidissime e di pelo. A completare il tutto non possono mancare i maglioni di lana, mentre, per quanto riguarda le scarpe, ha lasciato temporaneamente nell'armadio i tacchi per dei più comodi e caldi stivaletti da trekking.

Alessandra Amoroso con la felpa orsetto

Teddy bear, la moda più trendy dell'inverno

È ormai da anni che i cappotti, le felpe e i capi teddy bear hanno conquistato la moda internazionale. Che siano pelosi, in lana bouclé o shearling, non importa, l'unica cosa che conta è che assicurino l'effetto "orsetto". Oltre a essere trendy, sono morbidi e caldi come un peluche ed è per questo che si rivelano perfetti per difendersi dal freddo con stile. Ne esistono ormai di ogni tipo, a pelo lungo, in montone, colorati o in tinta unita, in ogni caso sono capaci di aggiungere un tocco avvolgente e glamour ai look invernali.