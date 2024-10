video suggerito

Alessandra Amoroso inaugura l’autunno 2024 con maxi scollatura e cuissardes fiammanti Alessandra Amoroso è tornata sul palco e ha inaugurato l’autunno con un look che non poteva passare inosservato: ecco chi ha firmato mini dress scollato e stivali fiammanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver spopolato per tutta l'estate con la hit Mezzo Rotto realizzata in coppia con Big Mama, Alessandra Amoroso continua a essere impegnatissima a livello professionale. Di recente ha partecipato al Rebel Revolution Fest che si è tenuto a Roma e ancora una volta ha incantato tutti con il suo talento. Si è trattata della sua prima apparizione pubblica autunnale e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue, anzi, ha puntato tutto su un look che sembra essere destinato a fare tendenza: ecco chi ha firmato l'outfit con mini dress e stivali fiammanti.

Chi ha firmato il mini abito scollato di Alessandra Amoroso

L'avevamo lasciata tra abiti candidi e lunghi tubini scintillanti, ora ritroviamo Alessandra Amoroso in versione autunnale ma sempre iper sensuale. Al motto di "Tante cose successe e tante che devono succedere", ha postato sui social le foto realizzate al Rebel Revolution Fest, portando l'attenzione dei followers soprattutto sul look scelto per l'occasione.

Alessandra Amoroso in Sportmax

La cantante è rimasta fedele allo stile dark con un mini dress nero della collezione Autunno/Inverno 2024 di Sportmax, un modello dritto con una profondissima scollatura (che però nasconde una retina nude sul décolleté), la cui particolarità sta negli slogan stampati a contrasto all-over. Cosa c'è scritto sull'abito? "Red light – My self – In the camera oscura".

Sportmax F/W 2024-25

Alessandra Amoroso coi cuissardes a effetto autoreggente

A fare la differenza nell'outfit autunnale di Alessandra Amoroso sono state le scarpe. Per lei niente sandali o décolleté, ha inaugurato l'autunno con un paio di audaci cuissardes alti fino alla coscia a "effetto autoreggente". Si tratta di un modello firmato Le Silla in pelle stretch con un vertiginoso tacco a spillo (che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 936 euro).

Stivali Le Silla

Naturalmente non sono mancati degli ulteriori dettagli in tinta, dalla manicure total red alle labbra fiammanti. Insomma, la cantante è prontissima per lanciarsi in nuovi ed esaltanti progetti e di sicuro continuerà a sorprendere i fan con le sue scelte di stile all'insegna della sensualità e del glamour.