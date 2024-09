Alessandra Amoroso incanta ai Tim Music Awards con un abito lungo a righe tempestato di paillettes

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Alessandra Amoroso ai Tim Music Awards

Nella seconda serata dei Tim Music Awards 2024 anche Alessandra Amoroso ha infiammato il palco insieme a Big Mama esibendosi sulle note di Mezzo Rotto, una delle hit di questa estate. Il loro duetto è stato uno dei più trasmessi dalle radio italiane ed è stato sempre in vetta alle classifiche. Come per molti dei suoi colleghi e colleghe, per Amoroso questa è stata un'estate passata nei festival in giro per l'Italia, tra un concerto e l'altro. Per questa serata speciale all'Arena di Verona, la cantante ha optato per un abito da sera super elegante.

Il look di Alessandra Amoroso ai Tim Music Awards 2024

Sempre elegantissima Alessandra Amoroso che per concludere questa estate fatta di musica e concerti sceglie un abito senza spalline firmato Oséree. Il vestito a righe orizzontali nero ma tempestato di paillettes ha due piccole tracolle sottili che creano una sorta di scollo a V, smorzando la silhouette a sirena del look. Viste le trasparenze che l'abito a rete in tulle crea, lo styling di Amoroso curato Ilaria Di Gasparro è completato da un body nero firmato Wolford.

Alessandra Amoroso in Oséree | Foto Tim Music Awards

Lo scollo dell'abito, inoltre, è accentuato anche dallo styling dei capelli raccolti in uno chignon basso pratico e super glamour. Questa mise elegantissima è ultimata con un paio di sandali con tacco neri firmati Casadei che riprendono il total black dell'abito. Come mostra in un video registrato nel backstage prima di salire sul palco dell'Arena, il luccichio delle paillettes è ripreso dalla parure di gioielli, luminosa anche se minimal. La cantante, infatti, ha sfoggiato un bracciale sottile abbinato a due piccoli punti luce come orecchini, il tutto firmato Damiani. Una vera diva in questo total black luminoso.