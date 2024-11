Alessandra Amoroso torna nella scuola di Amici: look semitrasparente per This is Me

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso a This is Me

Per gli ex allievi di Amici tornare nella scuola dove tutto è cominciato deve essere un'emozione enorme. Stasera anche Alessandra Amoroso proverà questa sensazione. La cantante, infatti, è tra gli ospiti della nuova puntata di This is Me, la novità del palinsesto Mediaset. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, ripercorre le storie di alcuni degli ex allievi della scuola, quelli più amati dal pubblico, dalle primissime edizioni a oggi. Saranno in studio anche Annalisa, Anbeta, Sarah Toscano, Giulia Stabile, Gaia, Andreas Muller, Holden, LDA, Giordana Angi, Umberto, Vincenzo Di Primo e Vincenzo Durevole.

Il look di Alessandra Amoroso

Look total black per Alessandra Amoroso a This is Me. La cantante ha puntato su qualcosa di minimal, capace di rappresentare al meglio la sua anima grintosa. La parte superiore semitrasparente lascia il reggiseno in vista. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté col tacco.

La trasformazione di Alessandra Amoroso

Sicuramente la cantante è cambiata molto, da quando giovanissima sedeva tra i banchi della scuola: i fan hanno cominciato a conoscerla e apprezzarla che aveva appena 23 anni. All'epoca portava i capelli cortissimi e come tutti gli altri allievi/concorrenti indossava la tuta. Il suo stile nel tempo si è fatto sempre più deciso: è cresciuta come donna e come artista, sviluppando un gusto più consapevole, capendo come migliorarsi. Ovviamente è stato decisivo anche l'aiuto dei professionisti che l'hanno nel tempo aiutata a valorizzarsi e distinguersi (gli stylist Stefania Sciortino, Simone Rutigliano, Marco De Lucia).

Lo stile della cantante

Per molto tempo il caschetto con la frangia è stato l'acconciatura iconica di Alessandra Amoroso, fedelissima a questo taglio di capelli rigoroso, che poi ha lasciato posto a nuovi styling, sperimentando anche le extension. Il suo stile si è fatto più rock e grintoso e pur sperimentando coi colori, resta il nero la sua nuance del cuore. Proprio lo stile dark ha caratterizzato i look portati all'Ariston, per il Festival di Sanremo 2024, un palcoscenico fondamentale per la sua carriera, perché ha segnato la sua rinascita, ha segnato il suo ritorno alle scene più forte di prima.