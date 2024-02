Il nuovo stile dark di Alessandra Amoroso: abito nero e maxi tacchi alle sfilate di Milano Alessandra Amoroso ha preso parte allo show di Roberto Cavalli, brand che ha indossato anche sul palco del Festival di Sanremo 2024. Per la sfilata della Milano Fashion Week la cantante ha scelto un look monocromatico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessandra Amoroso era in prima fila alla sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di Roberto Cavalli nel primo giorno di Milano Fashion Week. La cantante, a pochi giorni da Sanremo 2024, è arrivata in Piazza degli Affari per supportare Fausto Puglisi, designer del brand che ha curato i suoi look sul palco dell'Ariston. Per l'occasione, Amoroso ha ripreso il fil rouge visto in riviera, sfoggiando un look monocromatico.

Il look di Alessandra Amoroso da Roberto Cavalli

Per assistere allo show di Roberto Cavalli firmato Fausto Puglisi, Alessandra Amoroso ha indossato un look total black, riprendendo la palette che ha sfoggiato sul palco di Sanremo 2024. Il miniabito a maniche lunghe nero, leggermente accollato, presentava una piccola scollatura a goccia, che faceva respirare la mise molto severa. Il vestito è stato abbinato a un paio di collant neri velati e a delle scarpe con platform vertiginosi in pelle verniciata nera. Non manca anche una piccola pochette, sempre in total black, in pelle di coccodrillo, anche questa firmata Roberto Cavalli.

Alessandra Amoroso da Roberto Cavalli

La collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Roberto Cavalli

La collezione Marbleous disegnata da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli è, come l'ha definita il Direttore Creativo, un'ode alla metamorfosi e al cambiamento, incarnato da una donna che si evolve costantemente, trasformando sempre se stessa. La texture più diffusa nella collezione è stato il marmo, come si può dedurre dal nome della collezione, fantasia che si è adattata a vestiti, completi, blazer e maxi piumini. Il marmo in mille sfumature e colori ha conquistato la passerella, rivelandosi una fantasia estremamente adattabile. Oltre al marmo, dominano top trasparenti, abiti lingerie, ad esaltare il lato sensuale della donna coraggiosa e audace di Roberto Cavalli.