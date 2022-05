Eurovision Song Contest 2022, le anticipazioni dei look: cosa indosseranno i protagonisti sul palco Questa sera parte l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, a partire dalle 21 l’evento verrà trasmesso su Rai 1 in diretta da Torino e verrà presentato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Cosa indosseranno i protagonisti sul palco? Ecco tutte le anticipazioni sui loro abiti per le tre serate.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 10 maggio parte l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, a partire dalle 21 su Rai 1 andrà in onda l'atteso evento in diretta da Torino che vedrà sfidarsi gli artisti più talentuosi della musica europea. A condurre l'evento sarà un trio inedito: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che verranno affiancati dai "commentatori" Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. A esibirsi sul palco saranno 17 cantanti nella prima semifinale e altri 17 nella seconda semifinale, di loro solo 20 verranno selezionati per accedere alla finale del 14 maggio e si andranno ad aggiungere agli italiani Mahmood e Blanco (che essendo i rappresentanti del paese ospitante, partecipano di diritto all'ultima puntata). Non mancheranno gli ospiti speciali, da Diodato a Dardust, fino ad arrivare a Gigliola Cinquetti e ai Maneskin. Cosa ci si dovrà aspettare in fatto di look? Ecco tutto quello che sappiamo sugli abiti che indosseranno i protagonisti dell'evento internazionale.

Cosa indosseranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika

I protagonisti indiscussi dell'edizione italiana dell'Eurovision Song Contest saranno in assoluto i conduttori, che fin dalla prima semifinale cureranno il loro stile nei minimi dettagli. Laura Pausini si è affidata allo stylist Nick Cerioni per questa esperienza e, dopo aver spopolato con un abito total pink nel promo, replicherà i look rosa di Valentino sfoggiati alle prove generali. A completare il tutto, dei preziosi gioielli di Eéra e un collier scintillante di Swarovski.

Laura Pausini in Valentino

Il suo staff, però, ha preannunciato che non sarà sempre in Valentino, in ogni puntata sfoggerà look di stilisti diversi. Alessandro Cattelan, seguito dalla stylist Rebecca Baglini, punterà ancora una volta sulla classe senza tempo di Giorgio Armani, che firma i suoi outfit fin dai tempi di X-Factor, mentre Mika rimarrà fedele a Valentino, anche se potrebbe osare con colori e fantasie sopra le righe. Il "commentatore" Gabriele Corsi vestirà Carlo Pignatelli, mentre Carolina Di Domenico sfoggerà abiti di Philosophy di Lorenzo Serafini per tutte le serate.

Alessandro Cattelan in Giorgio Armani

I look di Mahmood, Blanco e Achille Lauro all'Eurovision 2022

Che dire, invece, dei cantanti in gara? I più attesi sono gli italiani, anche se per vederli sul palco bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Achille Lauro, seguito dal fidato stylist Nick Cerioni, vestirà Gucci: come preannunciato durante le prove in tutina trasparente e cappello da cowboy, ancora una volta si è affidato al genio creativo di Alessandro Michele, che ha saputo interpretare alla perfezione il suo nuovo progetto. Blanco, il cui look sarà curato dalla stylist Tiny Idols, indosserà creazioni di Valentino realizzate per lui da Pierpaolo Piccioli, mentre Mahmood, con la collaborazione della stylist Susanna Ausoni, sceglierà Prada. I due replicheranno gli outfit bianchi e neri delle prove generali?

Da Emma Muscat ai Maneskin, cosa indosseranno le star all'Eurovision

Da tenere d'occhio tra i concorrenti stranieri sono diverse band e cantanti particolarmente attesi. I favoriti Kalush Orchestra rappresentano l'Ucraina e di sicuro sul palco sfoggeranno dei look dai significati simbolici, mentre i norvegesi Subwoolfer probabilmente non rinunceranno alle loro iconiche maschere da lupo. I Circus Mircus della Georgia potrebbero esibirsi travestiti, mentre Emma Muscat, la rappresentante di Malta, nonché ex di Amici, incanterà tutti con la sua bellezza. Per quanto riguarda gli ospiti speciali, il produttore e musicista Dardust, sarà seguito dalla stylist Tiny Idols, la stessa di Blanco, e vestirà Andrea Incontri, mentre gli attesissimi Maneskin potrebbero affidarsi ancora una volta a Gucci. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il debutto di questa sera, certi del fatto che sul palco trionferà l'eleganza e l'originalità.