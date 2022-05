Achille Lauro con tuta trasparente e copricapezzoli a stella: alle prove dell’Eurovision è icona libera Achille Lauro sembra essere prontissimo per la sua esperienza all’Eurovision 2022. Ieri ha fatto le prime prove con tanto di abiti di scena e, tra una tutina trasparente e dei copricapezzoli a forma di stella, ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona libera.

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo all'Eurovision 2022, a partire dal prossimo 11 maggio cantanti provenienti da ogni parte d'Europa sbarcheranno a Torino per aggiudicarsi l'ambito primo posto (lo stesso che lo scorso anno aveva sancito il successo internazionale dei Maneskin). Gli italiani in gara non sono solo Mahmood e Blanco con la loro Brividi ma anche Achille Lauro, che con Stripper rappresenterà la Repubblica di San Marino. Ieri sui social (con tanto di look total black e tacchi) il cantante aveva annunciato che sarebbe tornato in Italia per le prove dell'evento e nelle ultime ore ha condiviso in anteprima le prime spettacolari foto della performance.

Achille Lauro, ruches e trasparenze all'Eurovision

Ieri pomeriggio si sono tenute le prime prove dell'Eurovision 2022 e Achille Lauro è stato tra i cantanti che hanno calcato il palcoscenico torinese in anteprima. Sui social ha condiviso le foto della performance e, oltre ad annunciare che sarà di nuovo al fianco di Boss Doms, ha anche sorpreso il pubblico con un look inedito

Achille Lauro in Gucci

Si è affidato ancora una volta ad Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che ha realizzato degli outfit capaci di interpretare alla perfezione il suo immaginario. Il cantante ha sfoggiato un tutina nera completamente trasparente, caratterizzata da un paio di slip sgambati e dei copricapezzoli a stella "incorporati". Per completare il tutto ha scelto un lungo boa decorato con esuberanti ruches e un paio di stivali in tinta col tacco. Per quanto riguarda i capelli, li ha portati lunghi e biondi, coperti da un cappello di camoscio a falda larga.

Achille Lauro con la tutina trasparente alle prove dell’Eurovision

Perché Achille Lauro ha indossato il cappello da cowboy

Achille Lauro non ha lasciato nulla al caso nell'outfit sfoggiato per le prime prove dell'Eurovision. Sebbene a primo impatto il cappello da cowboy possa sembrare "fuori contesto" rispetto al resto del look, in verità nasconde un profondo significato simbolico. Il cantante in un post condiviso su Instagram ha infatti scritto: "Stripper è la mia storia d’amore. Io la amo perché è un cowboy, rincorre solo la libertà. Lei mi ama perché sono libero, uno spogliarellista, un toro meccanico fuori controllo. Ho deciso di partecipare a Eurovision con questo brano perché è libero come voglio essere, liberi come bisogna essere". Insomma, tra dettagli genderless e accessori country, Lauro ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona libera, anti-convezionale e contro ogni tipo di tabù.