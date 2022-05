Emma Muscat, l’evoluzione di stile da Amici all’Eurovision 2022 Emma Muscat rappresenta Malta all’Eurovision con la canzone “I Am What I Am”: cosa indosserà sul palco.

A cura di Beatrice Manca

Tra poche ore inizierà ufficialmente l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale che riunisce i talenti di tutta Europa (e Australia!) sullo stesso palco. Negli ultimi anni la kermesse è diventata un appuntamento fisso, l'occasione per scoprire nuovi talenti e per divertirsi con esibizioni eccentriche, ironiche o provocatorie. Questa edizione si svolgerà a Torino e sul palco vedremo una vecchia conoscenza: Malta sarà rappresentata da Emma Muscat, che partecipa con il brano I am what I am. La cantante e pianista nel 2018 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Oggi Emma Muscat è un'artista sicura di sé e glamour, con uno stile audace e riconoscibile: crop top, minidress scintillanti e top gioiello.

Emma Muscat ad Amici con le treccine

Emma Muscat è diventata famosa in Italia poco più che adolescente, grazie al programma di Maria De Filippi dove si è classificata quinta. In quel periodo era una ragazza determinata dallo stile semplice: jeans, sneakers e felpe crop. La firma di stile? L'acconciatura con le minibraids anni Novanta, le treccine sottili laterali. In quel periodo Emma Muscat portava i capelli color biondo cenere prevalentemente lisci.

Emma Muscat ad Amici con le treccine

Anche se non ha raggiunto il podio, Muscat ha comunque conosciuto un grande successo dopo l'esperienza in tv: tra i vari videoclip e i tour il suo stile è diventato nel tempo più colorato e glamour, tra minidress e crop top. Nei suoi look non manca mai un dettaglio scintillante o colorato: dai bikini intrecciati ai minidress scintillanti, fino ai power blazer indossati come abiti. Emma Muscat segue le tendenze del momento senza paura di osare: i suoi look sono pieni di colore e fantasie, dal maculato al floreale. Ama le silhouette aderenti, i crop top e sfoggia spesso top versione corsetto e tutine scintillanti.

Emma Muscat con un corsetto floreale

Il dettaglio ricorrente? I top gioiello con perle e catenine. Nel tempo ha abbandonato le celebri treccine per sfoggiare una lunga chioma biondo dorata: sul palco spesso li raccoglie in una coda alta "alla Ariana Grande" insieme a un make up che mette occhi e labbra in primo piano.

Emma Muscat con un top gioiello Drew Warhurst

Cosa indosserà Emma Muscat all'Eurovision

Emma Muscat ha fatto il suo ingresso a Torino con un look candido all'insegna della sensualità: ha sfilato sul red carpet con un abito bianco di Drew Warhurst con reggiseno e gonna fluttuante con maxi spacchi. I veli e le cinture la facevano somigliare a una divinità guerriera. Sbirciando le foto del backstage possiamo avere qualche anticipazione del look della cantante durante l'esibizione della semifinale.

Emma Muscat all’Eurovision con un minidress argento

Durante le prove indossava un abito nude con applicazioni argentate e l'orlo asimmetrico. Le applicazioni metallizzate, simili a tanti specchietti, la facevano brillare sotto le luci del palco con un effetto ‘disco ball': siete pronti a ballare con Emma Muscat?