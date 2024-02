Diletta Leotta e Aria col look matchy matchy: indossano i pigiami coordinati coi cuoricini Look mini me per Diletta Leotta e la piccola Aria, che indossano degli adorabili pigiamini coordinati. La conduttrice di DAZN è una fan del matchy matchy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta e la piccola Aria

Diletta Leotta ha partecipato anche quest'anno alle filate milanesi, evento di cui è ospite fissa. A settembre lo show di Benetton aveva segnato il suo ritorno agli impegni di lavoro dopo la nascita della piccola Aria, la bimba che lei e il compagno Loris Karius hanno accolto in famiglia ad agosto. A distanza di qualche mese da quell'appuntamento, è tornata alla Settimana della Moda, stavolta quella dedicata alle collezione Autunno/Inverno 2024-25. Lo ha fatto con un look casual, ma di classe: un paio di jeans, camicia, giacca smoking e tacchi a spillo. Rientrata a casa, si è rilassata assieme alla sua bambina con un adorabile look matchy matchy.

Che significa matchy matchy

Coppie di innamorati, sorelle e fratelli, madri coi figli, nonni e nipoti: la tendenza del matchy matchy ha conquistato davvero tutti. Sarà che è un trend estremamente instagrammabile, perfetto per adorabili foto d'impatto a prova di like, sarà che ha anche una forte valenza affettiva e sentimentale, ma nessuno riesce a sottrarsi al fascino dei look coordinati. I social hanno contribuito all'esplosione di questa tendenza, che è ormai virale, ma tornando indietro nel tempo il primo esempio celebre è il total denim di Justin Timberlake e Britney Spears, nel lontano 2021.

Il matchy matchy è un look abbinato, molto piacevole a colpo d'occhio. Si tratta di outfit del tutto uguali o complementari tra loro (per colori, stile). Questo mood esprime un forte legame, una sorta di simbiosi. Ne è grande fan Chiara Ferragni, che nel tempo ha abituato fan e follower a frequenti look coordinati coi suoi figli, in particolare con la piccola Vittoria. Ma non è certo la sola: c'è chi, come Zendaya e Timothée Chalamet, ha sfoggiato il trend sul red carpet. E che dire delle coppie: Melissa Satta e Matteo Berrettini con le camicie di lino al GP di Monaco sono solo uno dei tantissimi esempi.

Pigiama Petit Bateau

I look coordinati di Diletta Leotta e Aria

Diletta Leotta è fan del matchy matchy. Avevamo visto madre e figlia con look coordinati prestissimo: col look mini me, la conduttrice di DAZN aveva festeggiato il primo mese di vita della piccola. E hanno anche celebrato il primo Natale insieme all'insegna del rosso. Ora, il nuovo look coordinato è casalingo e comodo: Diletta Leotta ha condiviso uno scatto che la ritrae con la piccola sul divano di casa. Indossano dei pigiami bianchi con cuoricini rossi di Petit Bateau. La versione per adulti costa 70 euro.