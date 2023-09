Diletta Leotta, neo mamma alle sfilate milanesi con completo a fiori e accessori coordinati Diletto Leotta, diventata mamma da poco, ha partecipato alla sfilata di Benetton alla Milano Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta in Benetton

Diventata mamma da poco, Diletta Leotta sta riprendendo in mano anche gli impegni professionali. La conduttrice di DAZN si è presa una breve pausa dalla tv per dedicarsi alla piccola Aria, nata il 16 agosto. La maternità le sta insegnando tanto, è tutto una continua scoperta e la bimba ha portato una luce nuova nella sua vita, ma non ha intenzione di rinunciare alla carriera. Ha spiegato di poter conciliare tutto, grazie anche all'appoggio e al sostegno del compagno Loris Karius. Ormai è tornata a tutti gli effetti al lavoro e i fan hanno potuto ritrovarla a bordo campo (in tacchi a spillo), dove è di casa. La 32enne ha anche partecipato alle sfilate della Milano Fashion Week.

Diletta Leotta alla Milano Fashion Week

Nella seconda giornata della Settimana della Moda milanese, anche Benetton ha portato in passerella la nuova collezione. La collezione Primavera/Estate 2024 disegnata da Andrea Incontri, il direttore creativo, si ispira al concetto di infinito per raccontare la storia del brand, il suo sguardo rivolto a tutte le generazioni. Dominano i colori accesi, stampe pop con frutta e micro fiori, dettagli a uncinetto, silhouette baggy, righe orizzontali e verticali care al marchio e sovrapposizioni. La sfilata si è svolta negli spazi del Museo della Permanente, su un set interamente specchiato e dominato da un totem trasparente. Come sempre a questi eventi, erano presenti diversi volti noti tra cui Anna Dello Russo, Cristina Marino, Diletta Leotta.

Diletta Leotta in Benetton

Il look di Diletta Leotta

Diletta Leotta è giunta alla sfilata da sola: assente il compagno Loris Karius. Per l'occasione la conduttrice di DAZN ha optato per un must have di stagione: il completo in due pezzi. Per lei blazer e shorts con picocli fiorellini bianchi su fondo nero. La giacca monopetto ha tre bottoni centrali, revers, tasche a filetto con pattina sul davanti. Sul sito ufficiale costa 129 euro. Ha completato il look con accessori coordinati: pochette argentata lucida effetto vernice (costa 49,95 euro ) e scarpe abbinate dallo stesso effetto con tacco alto largo, plateau e fascetta decorativa (da 99,95 euro). Una mamma decisamente trendy e alla moda.