Diletta Leotta in jeans alle sfilate: torna alla Fashion Week dopo la nascita di Aria Diletta Leotta ha partecipato alla Milano Fashion Week per la prima volta dopo la nascita di Aria. Per l’occasione ha puntato tutto sulla semplicità, stravolgendo il tradizionale dress code in jeans. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È in corso la Milano Fashion Week e fino alla fine del weekend saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25 con degli show spettacolari e d'impatto. Ieri è stato il turno di Philosophy di Lorenzo Serafini e, al di là degli abiti lanciati in passerella, ad attirare le attenzioni dei media è stata una delle ospiti speciali. Si tratta di Diletta Leotta, tornata agli show fashion dopo il parto della piccola Aria. Per l'occasione ha stravolto il classico dress code da evento di gala indossando dei semplici jeans: ecco tutti i dettagli del look casual ma di classe.

Diletta Leotta alle sfilate dopo il parto

Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta lo scorso agosto ma, nonostante ciò, fin dal primo momento è stata molto attiva sul fronte professionale, riuscendo a conciliare alla perfezione vita familiare e lavoro. Non sorprende, dunque, che non sia voluta mancare all'evento più in vista del momento, la Milano Fashion Week, alla quale ha partecipato "in solitaria", dunque senza Aria e il compagno Loris Karius. Ha seguito lo show di Philosophy di Lorenzo Serafini dalla prima fila del front-row, documentando poco dopo tutto sui social. Per lei niente abiti appariscenti, maxi scollature o look sopra le righe, ha preferito la semplicità.

Diletta Leotta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look classy di Diletta Leotta

Per le sfilate milanesi Diletta Leotta ha puntato tutto su un classy look (naturalmente firmato dallo stilista Lorenzo Serafini) che può essere tranquillamente riproposto nella quotidianità.

Diletta Leotta in versione "classy"

Ha indossato un paio di jeans, un modello mum fit a vita alta lungo fino alla caviglia, e una camicia a righine bianche e nere, portandola sbottonata così da rivelare il reggiseno nero. Per completare il tutto ha scelto una giacca smoking in raso total black e un paio di sandali gioiello col tacco a spillo. Occhiali da sole Ray-Ban, pochette rosso ciliegia e capelli ondulati: Diletta continua a essere un'indiscussa icona fashion.