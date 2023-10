Britney Spears ricorda il denim look di coppia con Justin Timberlake: “Era pacchiano” Nell’autobiografia The Woman in Me, Britney Spears rivela la storia dietro al look total denim indossato con Justin Timberlake nel 2001 agli American Music Awards.

A cura di Arianna Colzi

Justin Timberlake e Britney Spears agli American Music Awards del 2001

È il libro più chiacchierato del momento. Si tratta di The Woman In Me, l'autobiografia di Britney Spears. Nel volume appena pubblicato, la cantante ripercorre la sua vita, gli alti e i bassi, la famigerata rasatura dei capelli nel 2007, la conservatorship e il rapporto complesso con il padre. Tra i passaggi più divertenti e le grandi rivelazioni ce n'è uno che ha fatto felici gli appassionati di moda. La 41enne, infatti, svela qualche dettaglio in più sul suo iconico outfit di coppia total denim indossato agli American Music Awards del 2001 con Justin Timberlake.

Justin Timberlake e Britney Spears agli AMA 2001

Britney Spears e Justin Timberlake: il look iconico

I primi anni Duemila erano gli anni d'oro della carriera di Britney Spears. Un periodo di notorietà che poi è passato alla storia anche per la sua relazione con Justin Timberlake. Nel libro Spears racconta anche di aver deciso di non tenere il bambino che aspettava dal cantante, fornendo ulteriori dettagli sulla loro storia d'amore, durata dal 1999 al 2002. Una delle apparizioni di coppia, passata alla storia, è quella in cui i due fidanzati hanno sfilato sul red carpet degli American Music Awards 2001 sfoggiando due total look in denim coordinati. Britney Spears scelse un abito patchwork senza spalline con gonna ampia firmato Kurt e Bart, mentre Justin Timberlake indossava un blazer in denim e jeans, tutto firmato Levi's, al quale aveva aggiunto un cappello da cowboy, anche questo in denim.

Un altro outfit matchy matchy di Britney Spears e Justin Timberlake

Perché Britney Spears ha scelto un look total denim

Nel libro, la cantante di Baby one more time racconta che l'idea di optare per l'outfit coordinato fu proprio sua.

Quando ho visto Justin con i jeans, ho detto: "Dovremmo abbinarci! Facciamo denim su denim". All'inizio l'ho proposto come scherzo, non pensavo che il mio stylist sarebbe stato d'accordo e non ho mai pensato che anche Justin sarebbe stato d'accordo nel farlo. Ma entrambi ci hanno creduto davvero.

Spears poi aggiunge: "Quando l'ha indossato, ho pensato ‘Wow! Ok, lo stiamo facendo davvero'". La pop star ha fornito dei retroscena sull'idea, raccontando che nel Mississipi, Stato nel Sud degli Stati Uniti dove lei è nata, le mamme sono solite vestire i bambini con look coordinati, anche solo per andare in chiesa la domenica: insomma, una tradizione che la cantante di Toxic ha rielaborato poi sul red carpet. Britney Spears ammette che il look poteva sembrare pacchiano, ma alla fine sottolinea come sia entrato nell'immaginario pop di tutto il mondo, venendo replicato in diverse occasioni e scelto da molti come costume di Halloween.