Elisabetta Canalis “imita” Britney Spears: il nuovo look in stile liceale con gilet e shorts di lana Elisabetta Canalis tornerà presto in tv con Enrico Papi con il programma Titl – Tieni il tempo. Sui social ha anticipato uno dei look che sfoggerà: è in stile college e ricorda Britney Spears in Baby one more time.

In quanti ricordano il debutto di Britney Spears in Baby one more time? All'epoca aveva solo 17 anni ma, nonostante ciò, riuscì a conquistare le classifiche mondiali, aggiudicandosi il titolo di principessa del pop e cominciando a calcare i palcoscenici internazionali più ambiti. La cosa che forse solo in pochi avrebbero immaginato è che il look da collegiale che sfoggiò nel video sarebbe diventato iconico, tanto da essere imitatissimo ancora oggi a oltre 20 anni di distanza. Elisabetta Canalis è stata solo l'ultima ad aver preso ispirazione dalla cantante: ecco il nuovo completo in stile liceale che ha anticipato il ritorno in tv al fianco di Enrico Papi col programma Titl- Tieni il tempo.

Elisabetta Canalis come una collegiale

Manca poco al ritorno di Elisabetta Canalis in tv: a partire da metà novembre debutterà con un programma intitolato Titl – Tieni il tempo, andrà in onda su Italia 1 e la vedrà al fianco di Enrico Papi. Le registrazioni sono già partite e a dimostrarlo sono state le recenti foto che proprio la showgirl ha postato sui social, nelle quali è apparsa preparata di tutto punto fuori i De Paolis Studios, gli studi Mediaset di Roma.

Elisabetta Canalis con Enrico Papi

Che si sia trattata di una necessità scenica o di una semplice scelta di stile personale, la cosa certa è che Elisabetta ha pensato bene di trasformarsi in una moderna Britney Spears. Il suo nuovo look in stile college, infatti, ricorda in modo impressionante il completo iconico che la cantate sfoggiava in Baby one more time.

Elisabetta Canalis in stile college

Il primo look di Elisabetta Canalis a Titl – Tieni il tempo

Per una delle registrazioni del nuovo programma di Italia 1 Elisabetta Canalis si è trasformata in liceale ma rivisitando il classico look scolastico in chiave glamour e sensuale. Ha infatti abbinato la classica camicia bianca con le maniche lunghe a un gilet crop di lana grigia, completando il tutto con una gonna-pantalone a farfalla, per la precisione un modello a farfalla che ha lasciato l'ombelico in vista. Niente sneakers o mocassini, la showgirl ha arricchito il completo collegiale con un paio di maxi cuissardes in camoscio nero alti fino alla coscia. Ha poi detto addio alle pieghe lisce, optando per delle beach waves molto marcate. Elisabetta "imiterà" un diverso look iconico della storia della musica in ogni puntata di Titl – Tieni il tempo?