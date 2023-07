Elisabetta Canalis in vacanza: gli shorts di jeans si abbinano al maglioncino a maniche lunghe Continua la vacanza in Sardegna di Elisabetta Canalis. Ha approfittato del calo delle temperature per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per le serate più fresche: shorts in denim e maglioncino.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non vorrebbe essere già in vacanza da settimane come le star? Elisabetta Canalis è tra quelle che sono partite prima: ha lasciato la casa a Los Angeles per tornare in Italia, per la precisione nella sua amata Sardegna, e ora si sta godendo il totale relax tra mare cristallino, spiagge da sogno e tour tra le cittadine dell'infanzia. A farle compagnia c'è la figlia Skyler Eva, che man mano che cresce le somiglia sempre di più, tanto da poter essere considerata la sua "mini me" in carne e ossa. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili look vacanzieri? Il completo scelto dalla showgirl per la golden hour di sicuro sarà imitatissimo dalle fashion addicted più incallite.

Il top griffato di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata sui social con un nuovo look con i capelli biondi, ora ritroviamo Elisabetta Canalis mentre continua a godersi le vacanze guardando un meraviglioso tramonto in riva al mare. Al motto di "Golden hour" si è immortalata sullo sfondo di uno splendido lungomare sardo con un outfit che si rivelerà perfetto per le serate estive. La showgirl ha indossato gli shorts di jeans, uno dei must di stagione, e li ha abbinati a un maglioncino di filo a costine, un modello crop aderente e semitrasparente con il logo Saint Laurent di metallo sul lato. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison francese viene venduto a 790 euro.

Top Saint Laurent

Elisabetta Canalis, il trionfo della bellezza naturale

Come ormai da tradizione durante le vacanze in Sardegna, Elisabetta Canalis ha detto addio al make-up. Negli scatti sullo sfondo del tramonto appare splendida in versione acqua e sapone, a prova del fatto che non ha bisogno di fondotinta, correttore, rossetto o eye-liner per essere impeccabile. Ha rinunciato a filtri, artifici e contouring, dando spazio alla semplicità più assoluta. Anche per quanto riguarda i capelli, ha scelto di tenerli al naturale: sciolti, spettinati dal vento e vaporosi. Così facendo, Elisabetta è diventata una paladina body positive: in quante durante le vacanze rinunceranno al trucco?